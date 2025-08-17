Літо в пакетику: швидкий спосіб заморозити помідори без втрати смаку (відео)
Можна використовувати в піці чи салатах
Помідори — один із найулюбленіших овочів літа. Їх тушкують, додають у салати, запікають, консервують із часником чи навіть "під снігом" — з хріном і білосніжним часниковим соусом.
Але сьогодні ми пропонуємо максимально простий і зручний спосіб зберегти смак літа — заморожені помідори, які ідеально підійдуть для запіканок, рагу, соусів чи м’яса по-французьки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".
Як смачно заморозити помідори
Інгредієнти:
- помідори – 1,5 кг;
- харчова плівка або пакети – за потребою.
Спосіб приготування:
- Вимити помідори та обсушити рушником.
- Нарізати скибочками або кружальцями залежно від подальшого використання.
- Розстелити харчову плівку або пакет, викласти томати в один шар.
- Загорнути щільно, щоб утворився компактний рулон або "книжка".
- Покласти у морозильну камеру на кілька годин до повного замороження.
- Перекласти в зіп-пакети або контейнери для зберігання.