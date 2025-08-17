Рус

Літо в пакетику: швидкий спосіб заморозити помідори без втрати смаку (відео)

Марія Швець
Заморожування помідорів - чудовий спосіб зберегти їх на зиму
Заморожування помідорів - чудовий спосіб зберегти їх на зиму. Фото instagram.com

Можна використовувати в піці чи салатах

Помідори — один із найулюбленіших овочів літа. Їх тушкують, додають у салати, запікають, консервують із часником чи навіть "під снігом" — з хріном і білосніжним часниковим соусом.

Але сьогодні ми пропонуємо максимально простий і зручний спосіб зберегти смак літа — заморожені помідори, які ідеально підійдуть для запіканок, рагу, соусів чи м’яса по-французьки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як смачно заморозити помідори

Інгредієнти:

  • помідори – 1,5 кг;
  • харчова плівка або пакети – за потребою.

Спосіб приготування:

  1. Вимити помідори та обсушити рушником.
  2. Нарізати скибочками або кружальцями залежно від подальшого використання.
  3. Розстелити харчову плівку або пакет, викласти томати в один шар.
  4. Загорнути щільно, щоб утворився компактний рулон або "книжка".
  5. Покласти у морозильну камеру на кілька годин до повного замороження.
  6. Перекласти в зіп-пакети або контейнери для зберігання.
