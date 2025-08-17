Літо в пакетику: швидкий спосіб заморозити помідори без втрати смаку (відео)

Можна використовувати в піці чи салатах

Помідори — один із найулюбленіших овочів літа. Їх тушкують, додають у салати, запікають, консервують із часником чи навіть "під снігом" — з хріном і білосніжним часниковим соусом.

Але сьогодні ми пропонуємо максимально простий і зручний спосіб зберегти смак літа — заморожені помідори, які ідеально підійдуть для запіканок, рагу, соусів чи м’яса по-французьки. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zefirka_recipes".

Як смачно заморозити помідори

Інгредієнти:

помідори – 1,5 кг;

харчова плівка або пакети – за потребою.

Спосіб приготування: