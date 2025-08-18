Укр

Пышный яблочный пирог-невидимка: секрет идеального десерта с ароматом корицы и пряностей (видео)

Мария Швец
Читати українською
Такой вкусный, такой нежный
Такой вкусный, такой нежный

Лучший для чаепития

Яблоко – это не только любимый фрукт для перекуса, но и универсальный ингредиент в кулинарии. Из него готовят яблочные чипсы, компоты, соки, а также знаменитые десерты, например классический яблочный пирог.

Но сегодня мы предлагаем рецепт особого яблочного пирога-невидимки – нежного, рыхлого и почти невидимого среди слоев тонко нарезанных яблок. Этот десерт легко готовится и покорит вас ароматом и вкусом. Рецептом с нами поделились Valeria.matrokhina.

Как приготовить пирог-невидимку

Ингредиенты:

  • яблоки – 1 кг;
  • большие яйца – 3 шт.;
  • сахар – 70 г;
  • пшеничная мука – 125 г;
  • растопленное масло – 30 г;
  • молоко комнатной температуры – 120 мл;
  • разрыхлитель – 1 ч. ложка;
  • молотая корица – 1/2 ч. ложки;
  • мускатный орех – 1/4 ч. ложки;
  • молотый имбирь – 1/4 ч. ложки;
  • щепотка гвоздики – на кончике ножа;
  • соль – 1/4 ч. ложки;
  • ванильный экстракт – 1 ч. ложка.

Способ приготовления:

  1. Нарезать яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа.
  2. Смешать в средней миске муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.
  3. Смешать в отдельной миске растопленное масло, молоко и ванильный экстракт.
  4. Взбить яйца с сахаром на средней скорости около 90 секунд до светлой и рыхлой консистенции.
  5. Добавьте половину мучной смеси и перемешайте на низкой скорости до объединения.
  6. Влить масляно-молочную смесь, перемешать, добавить оставшуюся муку и осторожно перемешать до однородности.
  7. Добавить нарезанные яблоки, аккуратно перемешать, чтобы ломтики равномерно покрылись тестом.
  8. Выложить смесь в подготовленную форму, равномерно распределить, вылить сверху остатки теста.
  9. Выпекать при 190°С около 60 минут до золотистой корочки. Охладить минимум 1 час перед подачей.
