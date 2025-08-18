Пышный яблочный пирог-невидимка: секрет идеального десерта с ароматом корицы и пряностей (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Лучший для чаепития
Яблоко – это не только любимый фрукт для перекуса, но и универсальный ингредиент в кулинарии. Из него готовят яблочные чипсы, компоты, соки, а также знаменитые десерты, например классический яблочный пирог.
Но сегодня мы предлагаем рецепт особого яблочного пирога-невидимки – нежного, рыхлого и почти невидимого среди слоев тонко нарезанных яблок. Этот десерт легко готовится и покорит вас ароматом и вкусом. Рецептом с нами поделились Valeria.matrokhina.
Как приготовить пирог-невидимку
Ингредиенты:
- яблоки – 1 кг;
- большие яйца – 3 шт.;
- сахар – 70 г;
- пшеничная мука – 125 г;
- растопленное масло – 30 г;
- молоко комнатной температуры – 120 мл;
- разрыхлитель – 1 ч. ложка;
- молотая корица – 1/2 ч. ложки;
- мускатный орех – 1/4 ч. ложки;
- молотый имбирь – 1/4 ч. ложки;
- щепотка гвоздики – на кончике ножа;
- соль – 1/4 ч. ложки;
- ванильный экстракт – 1 ч. ложка.
Способ приготовления:
- Нарезать яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа.
- Смешать в средней миске муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль.
- Смешать в отдельной миске растопленное масло, молоко и ванильный экстракт.
- Взбить яйца с сахаром на средней скорости около 90 секунд до светлой и рыхлой консистенции.
- Добавьте половину мучной смеси и перемешайте на низкой скорости до объединения.
- Влить масляно-молочную смесь, перемешать, добавить оставшуюся муку и осторожно перемешать до однородности.
- Добавить нарезанные яблоки, аккуратно перемешать, чтобы ломтики равномерно покрылись тестом.
- Выложить смесь в подготовленную форму, равномерно распределить, вылить сверху остатки теста.
- Выпекать при 190°С около 60 минут до золотистой корочки. Охладить минимум 1 час перед подачей.