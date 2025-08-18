Пышный яблочный пирог-невидимка: секрет идеального десерта с ароматом корицы и пряностей (видео)

Лучший для чаепития

Яблоко – это не только любимый фрукт для перекуса, но и универсальный ингредиент в кулинарии. Из него готовят яблочные чипсы, компоты, соки, а также знаменитые десерты, например классический яблочный пирог.

Но сегодня мы предлагаем рецепт особого яблочного пирога-невидимки – нежного, рыхлого и почти невидимого среди слоев тонко нарезанных яблок. Этот десерт легко готовится и покорит вас ароматом и вкусом. Рецептом с нами поделились Valeria.matrokhina.

Как приготовить пирог-невидимку

Ингредиенты:

яблоки – 1 кг;

большие яйца – 3 шт.;

сахар – 70 г;

пшеничная мука – 125 г;

растопленное масло – 30 г;

молоко комнатной температуры – 120 мл;

разрыхлитель – 1 ч. ложка;

молотая корица – 1/2 ч. ложки;

мускатный орех – 1/4 ч. ложки;

молотый имбирь – 1/4 ч. ложки;

щепотка гвоздики – на кончике ножа;

соль – 1/4 ч. ложки;

ванильный экстракт – 1 ч. ложка.

Способ приготовления: