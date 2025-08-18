Пухкий яблучний пиріг-невидимка: секрет ідеального десерту з ароматом кориці і прянощів (відео)
-
-
Найкращий для чаювання
Яблуко — це не лише улюблений фрукт для перекусу, а й надзвичайно універсальний інгредієнт у кулінарії. З нього готують яблучні чипси, компоти, соки, а також знамениті десерти, як-от класичний яблучний пиріг.
Але сьогодні ми пропонуємо рецепт особливого яблучного пирога-невидимки — ніжного, пухкого і майже невидимого серед шарів тонко нарізаних яблук. Цей десерт легко готується і підкорить вас своїм ароматом і смаком. Рецептом з нами поділилися "valeria.matrokhina".
Як приготувати пиріг-невидимку
Інгредієнти:
- яблука – 1 кг;
- великі яйця – 3 шт.;
- цукор – 70 г;
- пшеничне борошно – 125 г;
- розтоплене масло – 30 г;
- молоко кімнатної температури – 120 мл;
- розпушувач – 1 ч. ложка;
- мелена кориця – 1/2 ч. ложки;
- мускатний горіх – 1/4 ч. ложки;
- мелений імбир – 1/4 ч. ложки;
- дрібка гвоздики – на кінчику ножа;
- сіль – 1/4 ч. ложки;
- ванільний екстракт – 1 ч. ложка.
Спосіб приготування:
- Нарізати яблука дуже тонкими скибочками за допомогою ножа.
- Змішати у середній мисці борошно, розпушувач, корицю, мускатний горіх, імбир, гвоздику та сіль.
- Змішати в окремій мисці розтоплене масло, молоко і ванільний екстракт.
- Збити яйця з цукром на середній швидкості приблизно 90 секунд до світлої та пухкої консистенції.
- Додати половину борошняної суміші та перемішати на низькій швидкості до об’єднання.
- Влити масляно-молочну суміш, перемішати, додати решту борошна та обережно перемішати до однорідності.
- Додати нарізані яблука, акуратно перемішати, щоб скибочки рівномірно покрилися тістом.
- Викласти суміш у підготовлену форму, рівномірно розподілити, вилити зверху залишки тіста.
- Випікати при 190°С близько 60 хвилин до золотистої скоринки. Охолодити мінімум 1 годину перед подачею.