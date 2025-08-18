Пухкий яблучний пиріг-невидимка: секрет ідеального десерту з ароматом кориці і прянощів (відео)

Найкращий для чаювання

Яблуко — це не лише улюблений фрукт для перекусу, а й надзвичайно універсальний інгредієнт у кулінарії. З нього готують яблучні чипси, компоти, соки, а також знамениті десерти, як-от класичний яблучний пиріг.

Але сьогодні ми пропонуємо рецепт особливого яблучного пирога-невидимки — ніжного, пухкого і майже невидимого серед шарів тонко нарізаних яблук. Цей десерт легко готується і підкорить вас своїм ароматом і смаком. Рецептом з нами поділилися "valeria.matrokhina".

Як приготувати пиріг-невидимку

Інгредієнти:

яблука – 1 кг;

великі яйця – 3 шт.;

цукор – 70 г;

пшеничне борошно – 125 г;

розтоплене масло – 30 г;

молоко кімнатної температури – 120 мл;

розпушувач – 1 ч. ложка;

мелена кориця – 1/2 ч. ложки;

мускатний горіх – 1/4 ч. ложки;

мелений імбир – 1/4 ч. ложки;

дрібка гвоздики – на кінчику ножа;

сіль – 1/4 ч. ложки;

ванільний екстракт – 1 ч. ложка.

Спосіб приготування: