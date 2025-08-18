Рус

Пухкий яблучний пиріг-невидимка: секрет ідеального десерту з ароматом кориці і прянощів (відео)

Марія Швець
Найкращий для чаювання

Яблуко — це не лише улюблений фрукт для перекусу, а й надзвичайно універсальний інгредієнт у кулінарії. З нього готують яблучні чипси, компоти, соки, а також знамениті десерти, як-от класичний яблучний пиріг.

Але сьогодні ми пропонуємо рецепт особливого яблучного пирога-невидимки — ніжного, пухкого і майже невидимого серед шарів тонко нарізаних яблук. Цей десерт легко готується і підкорить вас своїм ароматом і смаком. Рецептом з нами поділилися "valeria.matrokhina".

Як приготувати пиріг-невидимку

Інгредієнти:

  • яблука – 1 кг;
  • великі яйця – 3 шт.;
  • цукор – 70 г;
  • пшеничне борошно – 125 г;
  • розтоплене масло – 30 г;
  • молоко кімнатної температури – 120 мл;
  • розпушувач – 1 ч. ложка;
  • мелена кориця – 1/2 ч. ложки;
  • мускатний горіх – 1/4 ч. ложки;
  • мелений імбир – 1/4 ч. ложки;
  • дрібка гвоздики – на кінчику ножа;
  • сіль – 1/4 ч. ложки;
  • ванільний екстракт – 1 ч. ложка.

Спосіб приготування:

  1. Нарізати яблука дуже тонкими скибочками за допомогою ножа.
  2. Змішати у середній мисці борошно, розпушувач, корицю, мускатний горіх, імбир, гвоздику та сіль.
  3. Змішати в окремій мисці розтоплене масло, молоко і ванільний екстракт.
  4. Збити яйця з цукром на середній швидкості приблизно 90 секунд до світлої та пухкої консистенції.
  5. Додати половину борошняної суміші та перемішати на низькій швидкості до об’єднання.
  6. Влити масляно-молочну суміш, перемішати, додати решту борошна та обережно перемішати до однорідності.
  7. Додати нарізані яблука, акуратно перемішати, щоб скибочки рівномірно покрилися тістом.
  8. Викласти суміш у підготовлену форму, рівномірно розподілити, вилити зверху залишки тіста.
  9. Випікати при 190°С близько 60 хвилин до золотистої скоринки. Охолодити мінімум 1 годину перед подачею.
