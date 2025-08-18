Не рагу единым: приготовьте из кабачков еще и эффектный рулет

Готовится просто и быстро

Наступила пора, когда кабачки дарят друзьям, а по их количеству, по народному анекдоту, определяют, сколько людей о вас помнит. Если вы уже заготовили консервацию из этого овоща, пожарили кабачки кружочками и приготовили вкусную закуску с лимоном и чесноком, стоит обратить внимание на еще один рецепт.

Сегодня мы хотим предложить приготовить рулет из кабачков. Готовится он достаточно легко, получается бюджетным и эффектно смотрится на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить кабачковый рулет

Ингредиенты на кабачковый корж:

кабачки – 3 шт. (800 г) + соль 1 ч. л.;

мука – 5-6 ст. л.;

яйца – 3 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

сметана – 1 ст. л. (с большой горкой);

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 200 г (3 шт.) или сулугуни сыр – 180 г;

майонез – по вкусу;

чеснок – 4-5 зубчиков;

помидоры – 3 шт.;

укроп – небольшой пучок;

Способ приготовления:

Кабачки натереть на большой терке. Добавить соль, перемешать и отставить на 15 минут, чтобы образовалась лишняя жидкость. С кабачков сцедить всю жидкость, добавить яйца, муку, сметану, соль и все хорошо вымешать. Духовку разогреть до 200 градусов. Пергамент слегка смазать растительным маслом, выложить тесто и равномерно распределить. Выпекать в духовке до готовности около 25 минут. Корж должен быть мягким и золотистым. Готовый корж охладить до комнатной температуры. Натереть плавленые сырки или сыр сулугуни и добавить чеснок натертый, майонез или майонез наполовину со сметаной, укроп и хорошо перемешать. На корж выложить начинку тонким слоем, помидоры и очень плотно завернуть. Далее свернуть в пищевую пленку и переложить в холодильник минимум на 1,5-3 часа.

