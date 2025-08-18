Не рагу единым: приготовьте из кабачков еще и эффектный рулет
Читати українською
Готовится просто и быстро
Наступила пора, когда кабачки дарят друзьям, а по их количеству, по народному анекдоту, определяют, сколько людей о вас помнит. Если вы уже заготовили консервацию из этого овоща, пожарили кабачки кружочками и приготовили вкусную закуску с лимоном и чесноком, стоит обратить внимание на еще один рецепт.
Сегодня мы хотим предложить приготовить рулет из кабачков. Готовится он достаточно легко, получается бюджетным и эффектно смотрится на столе. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить кабачковый рулет
Ингредиенты на кабачковый корж:
- кабачки – 3 шт. (800 г) + соль 1 ч. л.;
- мука – 5-6 ст. л.;
- яйца – 3 шт.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сметана – 1 ст. л. (с большой горкой);
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 200 г (3 шт.) или сулугуни сыр – 180 г;
- майонез – по вкусу;
- чеснок – 4-5 зубчиков;
- помидоры – 3 шт.;
- укроп – небольшой пучок;
Способ приготовления:
- Кабачки натереть на большой терке.
- Добавить соль, перемешать и отставить на 15 минут, чтобы образовалась лишняя жидкость.
- С кабачков сцедить всю жидкость, добавить яйца, муку, сметану, соль и все хорошо вымешать.
- Духовку разогреть до 200 градусов.
- Пергамент слегка смазать растительным маслом, выложить тесто и равномерно распределить.
- Выпекать в духовке до готовности около 25 минут. Корж должен быть мягким и золотистым.
- Готовый корж охладить до комнатной температуры.
- Натереть плавленые сырки или сыр сулугуни и добавить чеснок натертый, майонез или майонез наполовину со сметаной, укроп и хорошо перемешать.
- На корж выложить начинку тонким слоем, помидоры и очень плотно завернуть.
- Далее свернуть в пищевую пленку и переложить в холодильник минимум на 1,5-3 часа.
