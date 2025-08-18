Рус

Не рагу єдиним: приготуйте з кабачків ще й ефектний рулет

Марія Швець
Соковита, ніжна, ароматна страва
Готується просто та швидко

Настав час, коли кабачки дарують друзям, а по їх кількості, за народним анекдотом, визначають, скільки людей про вас пам'ятає. Тож, якщо ви вже заготували консервацію з цього овоча, посмажили кабачки кружечками та приготували смачну закуску з лимоном та часником, варто звернути увагу на ще один рецепт.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати рулет з кабачків. Готується він досить легко, виходить бюджетним та ефектно виглядає на столі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти на кабачковий корж:

  • кабачки – 3 шт. (800 г) + сіль 1 ч. л.;
  • борошно – 5-6 ст. л.;
  • яйця – 3 шт.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • сметана – 1 ст. л. (з великою гіркою);

Інгредієнти для начинки:

  • плавлені сирки – 200 г (3 шт.) або сулугуні сир – 180 г;
  • майонез – за смаком;
  • часник – 4-5 зубчиків;
  • помідори – 3 шт.;
  • кріп – невеликий пучок;

Спосіб приготування:

  1. Кабачки натерти на великій тертці.
  2. Додати сіль, перемішати та відставити на 15 хвилин, щоб вийшла зайва рідина.
  3. З кабачків зцідити всю рідину, додати яйця, борошно, сметану, сіль і все добре вимішати.
  4. Духовку розігріти до 200 градусів.
  5. Пергамент злегка змастити олією, викласти тісто та рівномірно розподілити.
  6. Випікати у духовці до готовності близько 25 хвилин. Корж має бути м'яким та золотистого кольору.
  7. Готовий корж охолодити до кімнатної температури.
  8. Натерти плавлені сирки або сулугуні сир і додати часник натертий, майонез або майонез наполовину зі сметаною, кріп та добре перемішати.
  9. На корж викласти начинку тоненьким шаром, помідори та дуже щільно завернути.
  10. Далі завернути в харчову плівку і перекласти в холодильник мінімум на 1,5-3 години.

