Не рагу єдиним: приготуйте з кабачків ще й ефектний рулет

Настав час, коли кабачки дарують друзям, а по їх кількості, за народним анекдотом, визначають, скільки людей про вас пам'ятає. Тож, якщо ви вже заготували консервацію з цього овоча, посмажили кабачки кружечками та приготували смачну закуску з лимоном та часником, варто звернути увагу на ще один рецепт.

Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати рулет з кабачків. Готується він досить легко, виходить бюджетним та ефектно виглядає на столі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти на кабачковий корж:

кабачки – 3 шт. (800 г) + сіль 1 ч. л.;

борошно – 5-6 ст. л.;

яйця – 3 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

сметана – 1 ст. л. (з великою гіркою);

Інгредієнти для начинки:

плавлені сирки – 200 г (3 шт.) або сулугуні сир – 180 г;

майонез – за смаком;

часник – 4-5 зубчиків;

помідори – 3 шт.;

кріп – невеликий пучок;

Спосіб приготування:

Кабачки натерти на великій тертці. Додати сіль, перемішати та відставити на 15 хвилин, щоб вийшла зайва рідина. З кабачків зцідити всю рідину, додати яйця, борошно, сметану, сіль і все добре вимішати. Духовку розігріти до 200 градусів. Пергамент злегка змастити олією, викласти тісто та рівномірно розподілити. Випікати у духовці до готовності близько 25 хвилин. Корж має бути м'яким та золотистого кольору. Готовий корж охолодити до кімнатної температури. Натерти плавлені сирки або сулугуні сир і додати часник натертий, майонез або майонез наполовину зі сметаною, кріп та добре перемішати. На корж викласти начинку тоненьким шаром, помідори та дуже щільно завернути. Далі завернути в харчову плівку і перекласти в холодильник мінімум на 1,5-3 години.

