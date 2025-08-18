Не рагу єдиним: приготуйте з кабачків ще й ефектний рулет
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується просто та швидко
Настав час, коли кабачки дарують друзям, а по їх кількості, за народним анекдотом, визначають, скільки людей про вас пам'ятає. Тож, якщо ви вже заготували консервацію з цього овоча, посмажили кабачки кружечками та приготували смачну закуску з лимоном та часником, варто звернути увагу на ще один рецепт.
Сьогодні ми хочемо запропонувати приготувати рулет з кабачків. Готується він досить легко, виходить бюджетним та ефектно виглядає на столі. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати кабачковий рулет
Інгредієнти на кабачковий корж:
- кабачки – 3 шт. (800 г) + сіль 1 ч. л.;
- борошно – 5-6 ст. л.;
- яйця – 3 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- сметана – 1 ст. л. (з великою гіркою);
Інгредієнти для начинки:
- плавлені сирки – 200 г (3 шт.) або сулугуні сир – 180 г;
- майонез – за смаком;
- часник – 4-5 зубчиків;
- помідори – 3 шт.;
- кріп – невеликий пучок;
Спосіб приготування:
- Кабачки натерти на великій тертці.
- Додати сіль, перемішати та відставити на 15 хвилин, щоб вийшла зайва рідина.
- З кабачків зцідити всю рідину, додати яйця, борошно, сметану, сіль і все добре вимішати.
- Духовку розігріти до 200 градусів.
- Пергамент злегка змастити олією, викласти тісто та рівномірно розподілити.
- Випікати у духовці до готовності близько 25 хвилин. Корж має бути м'яким та золотистого кольору.
- Готовий корж охолодити до кімнатної температури.
- Натерти плавлені сирки або сулугуні сир і додати часник натертий, майонез або майонез наполовину зі сметаною, кріп та добре перемішати.
- На корж викласти начинку тоненьким шаром, помідори та дуже щільно завернути.
- Далі завернути в харчову плівку і перекласти в холодильник мінімум на 1,5-3 години.
Раніше ми писали, як приготувати салат з картоплі, горошку та моркви по-корейськи. Він виходить смачним та ситним.