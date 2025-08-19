Укр

Главное блюдо лета: соте из кабачков, перца и томатов – вкусно, как у бабушки (видео)

Мария Швец
Яркое, простое, бюджетное, сочное
Процесс приготовления несложный, справится каждый

Кабачок – один из самых универсальных летних овощей. Его жарят, тушат, фаршируют и даже готовят кабачки фри. Благодаря нейтральному вкусу кабачок легко сочетается с разными ингредиентами – от мяса до сыра или овощей.

Но сегодня мы предлагаем легкое, ароматное и вкусное блюдо — соте из кабачков. Этот рецепт идеально подойдет как для обеда, так и для ужина, а еще не перегрузит организм в жару. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить соте из кабачков

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 средних;
  • перец красный – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • томаты – 2–3 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • томатный соус – 3 ст. л;
  • соль, перец – по вкусу;
  • любимая зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Почистить и мелко порезать лук и морковь.
  2. Обжарить их на растительном масле до мягкости.
  3. Добавить нарезанный перец и помидоры, готовить еще 10 минут.
  4. Натереть кабачки на большой терке, добавить к овощам.
  5. Приправить солью, перцем и тушить до готовности.
  6. В конце добавить измельченный чеснок и томатный соус, тушить 5 минут и посыпать зеленью.
