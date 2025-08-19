Главное блюдо лета: соте из кабачков, перца и томатов – вкусно, как у бабушки (видео)
Процесс приготовления несложный, справится каждый
Кабачок – один из самых универсальных летних овощей. Его жарят, тушат, фаршируют и даже готовят кабачки фри. Благодаря нейтральному вкусу кабачок легко сочетается с разными ингредиентами – от мяса до сыра или овощей.
Но сегодня мы предлагаем легкое, ароматное и вкусное блюдо — соте из кабачков. Этот рецепт идеально подойдет как для обеда, так и для ужина, а еще не перегрузит организм в жару. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".
Как приготовить соте из кабачков
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средних;
- перец красный – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- лук – 1 шт.;
- томаты – 2–3 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- томатный соус – 3 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- любимая зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Почистить и мелко порезать лук и морковь.
- Обжарить их на растительном масле до мягкости.
- Добавить нарезанный перец и помидоры, готовить еще 10 минут.
- Натереть кабачки на большой терке, добавить к овощам.
- Приправить солью, перцем и тушить до готовности.
- В конце добавить измельченный чеснок и томатный соус, тушить 5 минут и посыпать зеленью.