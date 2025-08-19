Главное блюдо лета: соте из кабачков, перца и томатов – вкусно, как у бабушки (видео)

Процесс приготовления несложный, справится каждый

Кабачок – один из самых универсальных летних овощей. Его жарят, тушат, фаршируют и даже готовят кабачки фри. Благодаря нейтральному вкусу кабачок легко сочетается с разными ингредиентами – от мяса до сыра или овощей.

Но сегодня мы предлагаем легкое, ароматное и вкусное блюдо — соте из кабачков. Этот рецепт идеально подойдет как для обеда, так и для ужина, а еще не перегрузит организм в жару. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "vistovovska_cooking".

Как приготовить соте из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних;

перец красный – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

томаты – 2–3 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

томатный соус – 3 ст. л;

соль, перец – по вкусу;

любимая зелень – по вкусу.

Способ приготовления: