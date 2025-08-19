Рус

Головна страва літа: соте з кабачків, перцю та томатів — смачно, як у бабусі (відео)

Марія Швець
Яскраве, просте, бюджетне, соковите
Процес приготування нескладний, справиться кожен

Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Його смажать, тушкують, фарширують і навіть готують кабачки фрі. Завдяки нейтральному смаку кабачок легко поєднується з різними інгредієнтами — від м’яса до сиру чи овочів.

Але сьогодні ми пропонуємо легку, ароматну і дуже смачну страву — соте з кабачків. Цей рецепт ідеально підійде як для обіду, так і для вечері, а ще — не перевантажить організм у спеку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати соте з кабачків

Інгредієнти:

  • кабачки – 2 середніх;
  • перець червоний – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • томати – 2–3 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • томатний соус – 3 ст. л;
  • сіль, перець – за смаком;
  • улюблена зелень – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Почистити та дрібно нарізати цибулю та моркву.
  2. Обсмажити їх на олії до м’якості.
  3. Додати нарізаний перець і томати, готувати ще 10 хвилин.
  4. Натерти кабачки на великій тертці, додати до овочів.
  5. Приправити сіллю, перцем і тушкувати до готовності.
  6. Наприкінці додати подрібнений часник і томатний соус, тушкувати 5 хвилин і посипати зеленню.
