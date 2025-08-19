Головна страва літа: соте з кабачків, перцю та томатів — смачно, як у бабусі (відео)

Процес приготування нескладний, справиться кожен

Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Його смажать, тушкують, фарширують і навіть готують кабачки фрі. Завдяки нейтральному смаку кабачок легко поєднується з різними інгредієнтами — від м’яса до сиру чи овочів.

Але сьогодні ми пропонуємо легку, ароматну і дуже смачну страву — соте з кабачків. Цей рецепт ідеально підійде як для обіду, так і для вечері, а ще — не перевантажить організм у спеку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".

Як приготувати соте з кабачків

Інгредієнти:

кабачки – 2 середніх;

перець червоний – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

томати – 2–3 шт.;

часник – 3 зубчики;

томатний соус – 3 ст. л;

сіль, перець – за смаком;

улюблена зелень – за смаком.

Спосіб приготування: