Головна страва літа: соте з кабачків, перцю та томатів — смачно, як у бабусі (відео)
-
-
Процес приготування нескладний, справиться кожен
Кабачок — один із найуніверсальніших літніх овочів. Його смажать, тушкують, фарширують і навіть готують кабачки фрі. Завдяки нейтральному смаку кабачок легко поєднується з різними інгредієнтами — від м’яса до сиру чи овочів.
Але сьогодні ми пропонуємо легку, ароматну і дуже смачну страву — соте з кабачків. Цей рецепт ідеально підійде як для обіду, так і для вечері, а ще — не перевантажить організм у спеку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "vistovska_cooking".
Як приготувати соте з кабачків
Інгредієнти:
- кабачки – 2 середніх;
- перець червоний – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- томати – 2–3 шт.;
- часник – 3 зубчики;
- томатний соус – 3 ст. л;
- сіль, перець – за смаком;
- улюблена зелень – за смаком.
Спосіб приготування:
- Почистити та дрібно нарізати цибулю та моркву.
- Обсмажити їх на олії до м’якості.
- Додати нарізаний перець і томати, готувати ще 10 хвилин.
- Натерти кабачки на великій тертці, додати до овочів.
- Приправити сіллю, перцем і тушкувати до готовності.
- Наприкінці додати подрібнений часник і томатний соус, тушкувати 5 хвилин і посипати зеленню.