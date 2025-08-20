Испанский ответ брускете: ароматная закуска из помидоров и хлеба (видео)
Готовится просто и быстро
Помидоры – универсальный продукт, украшающий блюда любого сезона. Из них готовят салаты, соусы, запеканки, а еще квашеные помидоры, давно ставшие классикой украинского стола.
Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — господин контомате, или хлеб с помидором по-каталонски. Это традиционная испанская закуска, которая нуждается в минимуме ингредиентов, но дарит максимум вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".
Как приготовить хлеб с помидором по-каталонски
Ингредиенты:
- помидоры спелые – 2 шт.;
- хлеб (багет или чиабата) – 4–6 ломтиков;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- соль – по вкусу;
- чеснок – 1 зубчик.
Способ приготовления:
- Натереть помидоры на терке и перетереть через сито.
- Добавить соль и оливковое масло, перемешать.
- Нарезать ломтиками хлеб и поджарить до золотистой корочки.
- Натереть ломтики хлеба зубчиком чеснока.
- Выложить томатную смесь на теплый хлеб.
- Подавать сразу в качестве закуски или завтрака.