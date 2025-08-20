Укр

Испанский ответ брускете: ароматная закуска из помидоров и хлеба (видео)

Мария Швец
Сплошное наслаждение для вкусовых рецепторов
Сплошное наслаждение для вкусовых рецепторов. Фото instagram.com

Готовится просто и быстро

Помидоры – универсальный продукт, украшающий блюда любого сезона. Из них готовят салаты, соусы, запеканки, а еще квашеные помидоры, давно ставшие классикой украинского стола.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — господин контомате, или хлеб с помидором по-каталонски. Это традиционная испанская закуска, которая нуждается в минимуме ингредиентов, но дарит максимум вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить хлеб с помидором по-каталонски

Ингредиенты:

  • помидоры спелые – 2 шт.;
  • хлеб (багет или чиабата) – 4–6 ломтиков;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • соль – по вкусу;
  • чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления:

  1. Натереть помидоры на терке и перетереть через сито.
  2. Добавить соль и оливковое масло, перемешать.
  3. Нарезать ломтиками хлеб и поджарить до золотистой корочки.
  4. Натереть ломтики хлеба зубчиком чеснока.
  5. Выложить томатную смесь на теплый хлеб.
  6. Подавать сразу в качестве закуски или завтрака.
