Испанский ответ брускете: ароматная закуска из помидоров и хлеба (видео)

Готовится просто и быстро

Помидоры – универсальный продукт, украшающий блюда любого сезона. Из них готовят салаты, соусы, запеканки, а еще квашеные помидоры, давно ставшие классикой украинского стола.

Но сегодня мы предлагаем кое-что другое — господин контомате, или хлеб с помидором по-каталонски. Это традиционная испанская закуска, которая нуждается в минимуме ингредиентов, но дарит максимум вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " olga_riabenko_ ".

Как приготовить хлеб с помидором по-каталонски

Ингредиенты:

помидоры спелые – 2 шт.;

хлеб (багет или чиабата) – 4–6 ломтиков;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления: