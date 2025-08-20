Рус

Іспанська відповідь брускеті: ароматна закуска з помідорів і хліба (відео)

Марія Швець
Суцільна насолода для смакових рецепторі. Фото instagram.com

Готується просто та швидко

Помідори — універсальний продукт, що прикрашає страви будь-якого сезону. З них готують салати, соуси, запіканки, а ще — квашені помідори, які давно стали класикою українського столу.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — пан кон томате, або хліб з помідором по-каталонськи. Це традиційна іспанська закуска, яка потребує мінімум інгредієнтів, але дарує максимум смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати хліб з помідором по-каталонськи

Інгредієнти:

  • помідори стиглі – 2 шт.;
  • хліб (багет або чіабата) – 4–6 скибок;
  • оливкова олія – 2 ст. л.;
  • сіль – за смаком;
  • часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування:

  1. Натерти помідори на тертці та перетерти через сито.
  2. Додати сіль і оливкову олію, перемішати.
  3. Нарізати хліб скибками та підсмажити до золотистої скоринки.
  4. Натерти скибки хліба зубчиком часнику.
  5. Викласти томатну суміш на теплий хліб.
  6. Подавати одразу як закуску або сніданок.
