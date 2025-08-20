Іспанська відповідь брускеті: ароматна закуска з помідорів і хліба (відео)

Готується просто та швидко

Помідори — універсальний продукт, що прикрашає страви будь-якого сезону. З них готують салати, соуси, запіканки, а ще — квашені помідори, які давно стали класикою українського столу.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — пан кон томате, або хліб з помідором по-каталонськи. Це традиційна іспанська закуска, яка потребує мінімум інгредієнтів, але дарує максимум смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".

Як приготувати хліб з помідором по-каталонськи

Інгредієнти:

помідори стиглі – 2 шт.;

хліб (багет або чіабата) – 4–6 скибок;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сіль – за смаком;

часник – 1 зубчик.

Спосіб приготування: