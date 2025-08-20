Іспанська відповідь брускеті: ароматна закуска з помідорів і хліба (відео)
-
-
Готується просто та швидко
Помідори — універсальний продукт, що прикрашає страви будь-якого сезону. З них готують салати, соуси, запіканки, а ще — квашені помідори, які давно стали класикою українського столу.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо інше — пан кон томате, або хліб з помідором по-каталонськи. Це традиційна іспанська закуска, яка потребує мінімум інгредієнтів, але дарує максимум смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko_".
Як приготувати хліб з помідором по-каталонськи
Інгредієнти:
- помідори стиглі – 2 шт.;
- хліб (багет або чіабата) – 4–6 скибок;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- часник – 1 зубчик.
Спосіб приготування:
- Натерти помідори на тертці та перетерти через сито.
- Додати сіль і оливкову олію, перемішати.
- Нарізати хліб скибками та підсмажити до золотистої скоринки.
- Натерти скибки хліба зубчиком часнику.
- Викласти томатну суміш на теплий хліб.
- Подавати одразу як закуску або сніданок.