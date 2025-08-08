Малосольные помидоры: быстрый рецепт освежающей закуски к летнему столу (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки
Помидоры – это не просто летний овощ, а настоящий символ щедрого урожая. Их добавляют в салаты, тушат, консервируют, готовят вкусные соусы, лечо и, конечно, квашеные помидоры, давно ставшие классикой украинских заготовок.
Но сегодня мы предлагаем вам особый рецепт – малосольные помидоры на газировке. Они готовятся быстро, без стерилизации, а благодаря минералке становятся хрустящими, ароматными и просто нереально вкусными уже через пару дней. Идеальный вариант для тех, кто хочет закуску "почти как из бочки", но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице olga_riabenko_.
Как приготовить помидоры
Ингредиенты:
- помидоры небольшие – 1 кг;
- укроп – по вкусу;
- чеснок – 2 головки;
- газировка — 2 л;
- соль – 6 ст.
- сахар – 2 ст.
Способ приготовления:
- Помыть помидоры и проколоть их глубоко вилкой.
- Выложить на дно банки укроп, чеснок и часть помидоров. Повторять слои до заполнения банки.
- Добавить соль и сахар.
- Залить газировкой.
- Закрыть банку крышкой.
- Поставить в холодильник или оставить при комнатной температуре на 2 дня.