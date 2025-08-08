Укр

Малосольные помидоры: быстрый рецепт освежающей закуски к летнему столу (видео)

Мария Швец
Супер быстрое и вкусное дополнение к ужину
Настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки

Помидоры – это не просто летний овощ, а настоящий символ щедрого урожая. Их добавляют в салаты, тушат, консервируют, готовят вкусные соусы, лечо и, конечно, квашеные помидоры, давно ставшие классикой украинских заготовок.

Но сегодня мы предлагаем вам особый рецепт – малосольные помидоры на газировке. Они готовятся быстро, без стерилизации, а благодаря минералке становятся хрустящими, ароматными и просто нереально вкусными уже через пару дней. Идеальный вариант для тех, кто хочет закуску "почти как из бочки", но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице olga_riabenko_.

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры небольшие – 1 кг;
  • укроп – по вкусу;
  • чеснок – 2 головки;
  • газировка — 2 л;
  • соль – 6 ст.
  • сахар – 2 ст.

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры и проколоть их глубоко вилкой.
  2. Выложить на дно банки укроп, чеснок и часть помидоров. Повторять слои до заполнения банки.
  3. Добавить соль и сахар.
  4. Залить газировкой.
  5. Закрыть банку крышкой.
  6. Поставить в холодильник или оставить при комнатной температуре на 2 дня.
