Малосольные помидоры: быстрый рецепт освежающей закуски к летнему столу (видео)

Настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки

Помидоры – это не просто летний овощ, а настоящий символ щедрого урожая. Их добавляют в салаты, тушат, консервируют, готовят вкусные соусы, лечо и, конечно, квашеные помидоры, давно ставшие классикой украинских заготовок.

Но сегодня мы предлагаем вам особый рецепт – малосольные помидоры на газировке. Они готовятся быстро, без стерилизации, а благодаря минералке становятся хрустящими, ароматными и просто нереально вкусными уже через пару дней. Идеальный вариант для тех, кто хочет закуску "почти как из бочки", но без лишних хлопот. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице olga_riabenko_.

Как приготовить помидоры

Ингредиенты:

помидоры небольшие – 1 кг;

укроп – по вкусу;

чеснок – 2 головки;

газировка — 2 л;

соль – 6 ст.

сахар – 2 ст.

Способ приготовления: