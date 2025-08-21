Рус

До борщу, картоплі, голубців: універсальний рецепт помідорів у власному соку (відео)

Марія Швець
Просто, швидко, дуже смачно
Просто, швидко, дуже смачно. Фото Facebook.com

Помідори у власному соку в томатній пасті на зиму обов'язково привернуть увагу ваших гостей

Помідор — універсальний овоч, який ми звикли бачити щодня на кухні. Його додають до салатів, тушкують, смажать, запікають, сушать і, звісно ж, консервують. Одним із найулюбленіших варіантів заготівлі є малосольні помідори — швидка, ароматна закуска з яскравим смаком. Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш популярний спосіб — помідори у власному соку.

Це не просто зручно, а ще й дуже смачно. Взимку відкриваєш банку — а там ніжні, солодко-кислі томати, ніби щойно з грядки, в густому натуральному соку. Ідеальні для борщу, соусів або просто до картоплі. А ще — без оцту та зайвої хімії. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Ганна Пилипюк.Бабусині поради".

Як приготувати помідори у власному соку

Інгредієнти:

  • стиглі помідори (цілі, дрібні) – 2 кг;
  • стиглі помідори (для соку) – 1,5 кг;
  • сіль – 1 ст. л. на 1 л соку;
  • цукор – 3 ст. л. на 1 л соку.

Спосіб приготування:

  1. Відібрати дрібні щільні помідори для закладки в банки, ретельно їх вимити.
  2. Окремо подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку м’які стиглі помідори для соку.
  3. Протерти отриману масу через сито, щоб прибрати шкірку й насіння.
  4. Додати сіль і цукор до соку, довести до кипіння, проварити 5–7 хвилин.
  5. Щільно викласти цілі помідори в стерилізовані банки, залити гарячим соком до верху.
  6. Простерилізувати банки 15–20 хвилин (для літрових), закатати, перевернути, укутати до охолодження.
