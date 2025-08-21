До борщу, картоплі, голубців: універсальний рецепт помідорів у власному соку (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Помідори у власному соку в томатній пасті на зиму обов'язково привернуть увагу ваших гостей
Помідор — універсальний овоч, який ми звикли бачити щодня на кухні. Його додають до салатів, тушкують, смажать, запікають, сушать і, звісно ж, консервують. Одним із найулюбленіших варіантів заготівлі є малосольні помідори — швидка, ароматна закуска з яскравим смаком. Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш популярний спосіб — помідори у власному соку.
Це не просто зручно, а ще й дуже смачно. Взимку відкриваєш банку — а там ніжні, солодко-кислі томати, ніби щойно з грядки, в густому натуральному соку. Ідеальні для борщу, соусів або просто до картоплі. А ще — без оцту та зайвої хімії. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Ганна Пилипюк.Бабусині поради".
Як приготувати помідори у власному соку
Інгредієнти:
- стиглі помідори (цілі, дрібні) – 2 кг;
- стиглі помідори (для соку) – 1,5 кг;
- сіль – 1 ст. л. на 1 л соку;
- цукор – 3 ст. л. на 1 л соку.
Спосіб приготування:
- Відібрати дрібні щільні помідори для закладки в банки, ретельно їх вимити.
- Окремо подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку м’які стиглі помідори для соку.
- Протерти отриману масу через сито, щоб прибрати шкірку й насіння.
- Додати сіль і цукор до соку, довести до кипіння, проварити 5–7 хвилин.
- Щільно викласти цілі помідори в стерилізовані банки, залити гарячим соком до верху.
- Простерилізувати банки 15–20 хвилин (для літрових), закатати, перевернути, укутати до охолодження.