До борщу, картоплі, голубців: універсальний рецепт помідорів у власному соку (відео)

Помідори у власному соку в томатній пасті на зиму обов'язково привернуть увагу ваших гостей

Помідор — універсальний овоч, який ми звикли бачити щодня на кухні. Його додають до салатів, тушкують, смажать, запікають, сушать і, звісно ж, консервують. Одним із найулюбленіших варіантів заготівлі є малосольні помідори — швидка, ароматна закуска з яскравим смаком. Але сьогодні ми пропонуємо інший, не менш популярний спосіб — помідори у власному соку.

Це не просто зручно, а ще й дуже смачно. Взимку відкриваєш банку — а там ніжні, солодко-кислі томати, ніби щойно з грядки, в густому натуральному соку. Ідеальні для борщу, соусів або просто до картоплі. А ще — без оцту та зайвої хімії. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "Ганна Пилипюк.Бабусині поради".

Як приготувати помідори у власному соку

Інгредієнти:

стиглі помідори (цілі, дрібні) – 2 кг;

стиглі помідори (для соку) – 1,5 кг;

сіль – 1 ст. л. на 1 л соку;

цукор – 3 ст. л. на 1 л соку.

Спосіб приготування: