Всего четыре ингредиента – и ваша кухня пахнет домашним уютом: простой рецепт яблок в тесте (видео)

Вкусные и легкие в приготовлении

Яблоко – один из самых любимых фруктов в кулинарии. Его нежная кисло-сладкая мякоть прекрасно сочетается с корицей, ванилью, орехами и даже мясом. Из яблок готовят пироги, штрудели, пудинги, варенье и, конечно, яблочный десерт без лишних забот.

Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — классические яблоки в тесте. Этот десерт выглядит аппетитно, имеет хрустящую корочку и сочную серединку – идеальное сочетание для осеннего настроения! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fitbalance.ua".

Как приготовить яблоки в тесте

Ингредиенты:

яблоки — 4-5 шт.;

тесто слоеное или дрожжевое — 500 г;

сахар — 2-3 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

Читайте также: 5 Выпечка Финансье

Способ приготовления: