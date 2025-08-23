Укр

Всего четыре ингредиента – и ваша кухня пахнет домашним уютом: простой рецепт яблок в тесте (видео)

Мария Швец
Одно из самых вкусных и желанных угощений
Одно из самых вкусных и желанных угощений

Вкусные и легкие в приготовлении

Яблоко – один из самых любимых фруктов в кулинарии. Его нежная кисло-сладкая мякоть прекрасно сочетается с корицей, ванилью, орехами и даже мясом. Из яблок готовят пироги, штрудели, пудинги, варенье и, конечно, яблочный десерт без лишних забот.

Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — классические яблоки в тесте. Этот десерт выглядит аппетитно, имеет хрустящую корочку и сочную серединку – идеальное сочетание для осеннего настроения! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fitbalance.ua".

Как приготовить яблоки в тесте

Ингредиенты:

  • яблоки — 4-5 шт.;
  • тесто слоеное или дрожжевое — 500 г;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, порезать кусочками.
  2. Раскатать тесто тонким слоем.
  3. Нарезать тесто квадратиками или полосками.
  4. Обернуть каждый кусок яблока тестом, края защипнуть.
  5. Выложить яблоки в тесте на противень с пергаментом, смазать яйцом.
  6. Посыпать сахаром и выпекать 20–25 минут при 180 С до золотистой корочки.
