Всего четыре ингредиента – и ваша кухня пахнет домашним уютом: простой рецепт яблок в тесте (видео)
Вкусные и легкие в приготовлении
Яблоко – один из самых любимых фруктов в кулинарии. Его нежная кисло-сладкая мякоть прекрасно сочетается с корицей, ванилью, орехами и даже мясом. Из яблок готовят пироги, штрудели, пудинги, варенье и, конечно, яблочный десерт без лишних забот.
Но сегодня мы предлагаем кое-что особенное — классические яблоки в тесте. Этот десерт выглядит аппетитно, имеет хрустящую корочку и сочную серединку – идеальное сочетание для осеннего настроения! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "fitbalance.ua".
Как приготовить яблоки в тесте
Ингредиенты:
- яблоки — 4-5 шт.;
- тесто слоеное или дрожжевое — 500 г;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
Способ приготовления:
- Очистить яблоки от кожицы и сердцевины, порезать кусочками.
- Раскатать тесто тонким слоем.
- Нарезать тесто квадратиками или полосками.
- Обернуть каждый кусок яблока тестом, края защипнуть.
- Выложить яблоки в тесте на противень с пергаментом, смазать яйцом.
- Посыпать сахаром и выпекать 20–25 минут при 180 С до золотистой корочки.