Яблочный десерт без лишних забот: невероятная легкость и вкус в считанные минуты (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Домашний десерт, приготовленный без сахара только из двух ингредиентов
Яблоко – это сочный, ароматный фрукт, остающийся любимцем многих поколений. Его добавляют к выпечке, варенью, запеканкам, компотам и даже мясным блюдам. Один из классических примеров – штрудель с яблоками, где тонкое тесто окутывает сладкую, пряную начинку.
Но сегодня все будет гораздо проще: всего два ингредиента — и десерт готов. Минимум усилий, максимум пользы и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " kaplun_larisa ".
Как приготовить яблочный десерт из двух ингредиентов.
Ингредиенты
- яблоки – 700–800 г;
- вода – 50–70 мл;
- желатин – 25 г;
- вода (для желатина) – 50–70 мл;
Способ приготовления
- Нарезать яблоки и поставить варить с водой на маленьком огне до мягкости.
- Замочить желатин в воде и оставить на несколько минут для набухания.
- Измельчить сваренные яблоки блендером до состояния пюре.
- Растопить желатин на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения.
- Влить желатин в яблочное пюре и взбить миксером 5–7 минут до рыхлой массы.
- Разлить смесь в форму и поставить в холодильник до полного застывания.