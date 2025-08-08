Яблочный десерт без лишних забот: невероятная легкость и вкус в считанные минуты (видео)

Укр

Яблочный десерт без лишних забот: невероятная легкость и вкус в считанные минуты

Мария Швец
Читати українською
Самый нежный, воздушный, тающий во рту, невероятно вкусный
Самый нежный, воздушный, тающий во рту, невероятно вкусный.

Домашний десерт, приготовленный без сахара только из двух ингредиентов

Яблоко – это сочный, ароматный фрукт, остающийся любимцем многих поколений. Его добавляют к выпечке, варенью, запеканкам, компотам и даже мясным блюдам. Один из классических примеров – штрудель с яблоками, где тонкое тесто окутывает сладкую, пряную начинку.

Но сегодня все будет гораздо проще: всего два ингредиента — и десерт готов. Минимум усилий, максимум пользы и вкуса.

Как приготовить яблочный десерт из двух ингредиентов.

Ингредиенты

  • яблоки – 700–800 г;
  • вода – 50–70 мл;
  • желатин – 25 г;
  • вода (для желатина) – 50–70 мл;

Способ приготовления

  1. Нарезать яблоки и поставить варить с водой на маленьком огне до мягкости.
  2. Замочить желатин в воде и оставить на несколько минут для набухания.
  3. Измельчить сваренные яблоки блендером до состояния пюре.
  4. Растопить желатин на водяной бане или в микроволновке, не доводя до кипения.
  5. Влить желатин в яблочное пюре и взбить миксером 5–7 минут до рыхлой массы.
  6. Разлить смесь в форму и поставить в холодильник до полного застывания.
