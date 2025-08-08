Яблочный десерт без лишних забот: невероятная легкость и вкус в считанные минуты (видео)

Домашний десерт, приготовленный без сахара только из двух ингредиентов

Яблоко – это сочный, ароматный фрукт, остающийся любимцем многих поколений. Его добавляют к выпечке, варенью, запеканкам, компотам и даже мясным блюдам. Один из классических примеров – штрудель с яблоками, где тонкое тесто окутывает сладкую, пряную начинку.

Но сегодня все будет гораздо проще: всего два ингредиента — и десерт готов. Минимум усилий, максимум пользы и вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " kaplun_larisa ".

Как приготовить яблочный десерт из двух ингредиентов.

Ингредиенты

яблоки – 700–800 г;

вода – 50–70 мл;

желатин – 25 г;

вода (для желатина) – 50–70 мл;

Способ приготовления