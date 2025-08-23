Всього чотири інгредієнти — і ваша кухня пахне домашнім затишком: простий рецепт яблук у тісті (відео)
Читать на русском
Смачні та легкі у приготуванні
Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у кулінарії. Його ніжна кисло-солодка м’якоть чудово поєднується з корицею, ваніллю, горіхами та навіть м’ясом. З яблук готують пироги, штруделі, пудинги, варення і, звісно, яблучний десерт без зайвих турбот.
Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — класичні яблука у тісті. Цей десерт виглядає апетитно, має хрустку скоринку та соковиту серединку — ідеальне поєднання для осіннього настрою! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fitbalance.ua".
Як приготувати яблука в тісті
Інгредієнти:
- яблука — 4–5 шт.;
- тісто листкове або дріжджове — 500 г;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- яйце — 1 шт.;
Спосіб приготування:
- Очистити яблука від шкірки та серцевини, нарізати шматочками.
- Розкачати тісто тонким шаром.
- Нарізати тісто квадратиками або смужками.
- Обгорнути кожен шматок яблука тістом, краї защипнути.
- Викласти яблука у тісті на деко з пергаментом, змастити яйцем.
- Посипати цукром і випікати 20–25 хвилин при 180 °C до золотистої скоринки.