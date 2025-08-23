Всього чотири інгредієнти — і ваша кухня пахне домашнім затишком: простий рецепт яблук у тісті (відео)

Смачні та легкі у приготуванні

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у кулінарії. Його ніжна кисло-солодка м’якоть чудово поєднується з корицею, ваніллю, горіхами та навіть м’ясом. З яблук готують пироги, штруделі, пудинги, варення і, звісно, яблучний десерт без зайвих турбот.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — класичні яблука у тісті. Цей десерт виглядає апетитно, має хрустку скоринку та соковиту серединку — ідеальне поєднання для осіннього настрою! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fitbalance.ua".

Як приготувати яблука в тісті

Інгредієнти:

яблука — 4–5 шт.;

тісто листкове або дріжджове — 500 г;

цукор — 2–3 ст. л.;

яйце — 1 шт.;

Спосіб приготування: