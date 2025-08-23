Рус

Всього чотири інгредієнти — і ваша кухня пахне домашнім затишком: простий рецепт яблук у тісті (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Одне з найсмачніших і найбажаніших частувань
Одне з найсмачніших і найбажаніших частувань. Фото instagram.com

Смачні та легкі у приготуванні

Яблуко — один із найулюбленіших фруктів у кулінарії. Його ніжна кисло-солодка м’якоть чудово поєднується з корицею, ваніллю, горіхами та навіть м’ясом. З яблук готують пироги, штруделі, пудинги, варення і, звісно, яблучний десерт без зайвих турбот.

Але сьогодні ми пропонуємо дещо особливе — класичні яблука у тісті. Цей десерт виглядає апетитно, має хрустку скоринку та соковиту серединку — ідеальне поєднання для осіннього настрою! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "fitbalance.ua".

Як приготувати яблука в тісті

Інгредієнти:

  • яблука — 4–5 шт.;
  • тісто листкове або дріжджове — 500 г;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблука від шкірки та серцевини, нарізати шматочками.
  2. Розкачати тісто тонким шаром.
  3. Нарізати тісто квадратиками або смужками.
  4. Обгорнути кожен шматок яблука тістом, краї защипнути.
  5. Викласти яблука у тісті на деко з пергаментом, змастити яйцем.
  6. Посипати цукром і випікати 20–25 хвилин при 180 °C до золотистої скоринки.
Теги:
#Яблука #Тісто #Готуємо вдома