Как легко замариновать помидоры: базовый рецепт маринада (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальное дополнение к вареному, запеченному или жареному картофелю
Помидор – овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его запекают, сушат, перетирают в соусы, закрывают на зиму и добавляют в свежие салаты. Одним из интересных способов заготовки есть квашеные помидоры с горчицей — пряные, с легкой кислинкой и глубоким вкусом.
Но сегодня мы предлагаем другой классический рецепт – маринованные помидоры в пряном маринаде. Они получаются сочными, ароматными и прекрасно сохраняются всю зиму. Рецептом с нами поделились на YouTube канале "LOZOVSKI".
Как приготовить маринованые помидоры
Ингредиенты:
- помидоры – 10 кг;
- вода – 10 л;
- соль – 300 г;
- сахар – 500 г;
- уксус 9% – 0,5л.
Способ приготовления:
- Вымыть помидоры и проколоть в нескольких местах зубочисткой.
- Стерилизовать банки и выложить в них помидоры.
- Приготовить маринад: в воде растворить соль и сахар, довести до кипения.
- Добавить уксус в конце кипения.
- Залить помидоры горячим маринадом в банках.
- Закатать, перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного охлаждения.