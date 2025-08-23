Как легко замариновать помидоры: базовый рецепт маринада (видео)

Идеальное дополнение к вареному, запеченному или жареному картофелю

Помидор – овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его запекают, сушат, перетирают в соусы, закрывают на зиму и добавляют в свежие салаты. Одним из интересных способов заготовки есть квашеные помидоры с горчицей — пряные, с легкой кислинкой и глубоким вкусом.

Но сегодня мы предлагаем другой классический рецепт – маринованные помидоры в пряном маринаде. Они получаются сочными, ароматными и прекрасно сохраняются всю зиму. Рецептом с нами поделились на YouTube канале "LOZOVSKI".

Как приготовить маринованые помидоры

Ингредиенты:

помидоры – 10 кг;

вода – 10 л;

соль – 300 г;

сахар – 500 г;

уксус 9% – 0,5л.

Способ приготовления: