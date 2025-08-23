Укр

Как легко замариновать помидоры: базовый рецепт маринада (видео)

Мария Швец
Яркие, самые вкусные, кисло-сладкие, на закуску
Идеальное дополнение к вареному, запеченному или жареному картофелю

Помидор – овощ, без которого трудно представить украинскую кухню. Его запекают, сушат, перетирают в соусы, закрывают на зиму и добавляют в свежие салаты. Одним из интересных способов заготовки есть квашеные помидоры с горчицей — пряные, с легкой кислинкой и глубоким вкусом.

Но сегодня мы предлагаем другой классический рецепт – маринованные помидоры в пряном маринаде. Они получаются сочными, ароматными и прекрасно сохраняются всю зиму. Рецептом с нами поделились на YouTube канале "LOZOVSKI".

Как приготовить маринованые помидоры

Ингредиенты:

  • помидоры – 10 кг;
  • вода – 10 л;
  • соль – 300 г;
  • сахар – 500 г;
  • уксус 9% – 0,5л.

Способ приготовления:

  1. Вымыть помидоры и проколоть в нескольких местах зубочисткой.
  2. Стерилизовать банки и выложить в них помидоры.
  3. Приготовить маринад: в воде растворить соль и сахар, довести до кипения.
  4. Добавить уксус в конце кипения.
  5. Залить помидоры горячим маринадом в банках.
  6. Закатать, перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного охлаждения.
