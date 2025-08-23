Як легко замаринувати томати: базовий рецепт маринаду (відео)
Ідеальне доповнення до вареної, запеченої або смаженої картоплі
Помідор — овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його запікають, сушать, перетирають у соуси, закривають на зиму та додають у свіжі салати. Одним із цікавих способів заготівлі є квашені помідори з гірчицею — пряні, з легкою кислинкою та глибоким смаком.
Але сьогодні ми пропонуємо інший класичний рецепт — мариновані помідори у пряному маринаді. Вони виходять соковитими, ароматними та чудово зберігаються всю зиму. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "LOZOVSKI".
Як приготувати мариновані помідори
Інгредієнти:
- помідори – 10 кг;
- вода – 10 л;
- сіль – 300 г;
- цукор – 500 г;
- оцет 9% – 0,5 л.
Спосіб приготування:
- Вимити помідори та проколоти в кількох місцях зубочисткою.
- Стерилізувати банки та викласти в них щільно помідори.
- Приготувати маринад: у воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння.
- Додати оцет у кінці кипіння.
- Залити гарячим маринадом помідори в банках.
- Закатати, перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.