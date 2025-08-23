Як легко замаринувати томати: базовий рецепт маринаду (відео)

Ідеальне доповнення до вареної, запеченої або смаженої картоплі

Помідор — овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його запікають, сушать, перетирають у соуси, закривають на зиму та додають у свіжі салати. Одним із цікавих способів заготівлі є квашені помідори з гірчицею — пряні, з легкою кислинкою та глибоким смаком.

Але сьогодні ми пропонуємо інший класичний рецепт — мариновані помідори у пряному маринаді. Вони виходять соковитими, ароматними та чудово зберігаються всю зиму. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "LOZOVSKI".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

помідори – 10 кг;

вода – 10 л;

сіль – 300 г;

цукор – 500 г;

оцет 9% – 0,5 л.

Спосіб приготування: