Як легко замаринувати томати: базовий рецепт маринаду (відео)

Марія Швець
Яскраві, найсмачніші, кисло-солодкі, на закуску
Яскраві, найсмачніші, кисло-солодкі, на закуску. Фото youtube.com

Ідеальне доповнення до вареної, запеченої або смаженої картоплі

Помідор — овоч, без якого важко уявити українську кухню. Його запікають, сушать, перетирають у соуси, закривають на зиму та додають у свіжі салати. Одним із цікавих способів заготівлі є квашені помідори з гірчицею — пряні, з легкою кислинкою та глибоким смаком.

Але сьогодні ми пропонуємо інший класичний рецепт — мариновані помідори у пряному маринаді. Вони виходять соковитими, ароматними та чудово зберігаються всю зиму. Рецептом з нами поділилися на YouTube-каналі "LOZOVSKI".

Як приготувати мариновані помідори

Інгредієнти:

  • помідори – 10 кг;
  • вода – 10 л;
  • сіль – 300 г;
  • цукор – 500 г;
  • оцет 9% – 0,5 л.

Спосіб приготування:

  1. Вимити помідори та проколоти в кількох місцях зубочисткою.
  2. Стерилізувати банки та викласти в них щільно помідори.
  3. Приготувати маринад: у воді розчинити сіль і цукор, довести до кипіння.
  4. Додати оцет у кінці кипіння.
  5. Залити гарячим маринадом помідори в банках.
  6. Закатати, перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
