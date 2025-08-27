Замените торт и пирожные: приготовьте невероятно легкий и вкусный десерт из персиков без выпечки

Этот рецепт должен попробовать каждый

Пока длится сезон сочных персиков и нектаринов, стоит воспользоваться возможностью приготовить легкий, ароматный и невероятно вкусный десерт без выпечки. Он станет идеальным завершением обеда или ужина. Нежная йогуртовая основа в сочетании со свежими фруктами и прозрачным слоем ароматного желе выглядит эффектно и аппетитно. Такой десерт готовится просто, без сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат точно порадует вкусом.

Рецептом десерта поделились на странице в Instagram iren.lazun.

Ингредиенты:

Сметана или йогурт греческий – 300 г;

Молоко – 200 мл;

Желатин – 15 г;

Сахарная пудра – 30 г;

Ванильный сахар 0,5 ч.л;

Апельсиновое/персиковое желе – 1 пакет;

Нектарины/персики 4-5 шт.

Как приготовить десерт из персиков и желе