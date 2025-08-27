Замените торт и пирожные: приготовьте невероятно легкий и вкусный десерт из персиков без выпечки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот рецепт должен попробовать каждый
Пока длится сезон сочных персиков и нектаринов, стоит воспользоваться возможностью приготовить легкий, ароматный и невероятно вкусный десерт без выпечки. Он станет идеальным завершением обеда или ужина. Нежная йогуртовая основа в сочетании со свежими фруктами и прозрачным слоем ароматного желе выглядит эффектно и аппетитно. Такой десерт готовится просто, без сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат точно порадует вкусом.
Рецептом десерта поделились на странице в Instagram iren.lazun.
Ингредиенты:
- Сметана или йогурт греческий – 300 г;
- Молоко – 200 мл;
- Желатин – 15 г;
- Сахарная пудра – 30 г;
- Ванильный сахар 0,5 ч.л;
- Апельсиновое/персиковое желе – 1 пакет;
- Нектарины/персики 4-5 шт.
Как приготовить десерт из персиков и желе
- Апельсиновое или персиковое желе разводим в горячей воде и отставляем остыть.
- Замачиваем 15 грамм желатина в 100 миллилитрах холодного молока на 10 минут.
- Затем смешиваем йогурт, остальное молоко, сахарную пудру, ванильный сахар и добавляем растопленный охлажденный желатин.
- Разливаем молочную массу по бокалам на две трети, и охлаждаем до застывания.
- Персики или нектарины нарезаем тонкими слайсами. Выкладываем фрукты на йогуртовый слой, заливаем желе сначала немножко, затем охлаждаем и заливаем остаток, охлаждаем до полного застывания.