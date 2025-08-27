Укр

Замените торт и пирожные: приготовьте невероятно легкий и вкусный десерт из персиков без выпечки

Наталья Граковская
Когда хочется чего-то легкого
Когда хочется чего-то легкого. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот рецепт должен попробовать каждый

Пока длится сезон сочных персиков и нектаринов, стоит воспользоваться возможностью приготовить легкий, ароматный и невероятно вкусный десерт без выпечки. Он станет идеальным завершением обеда или ужина. Нежная йогуртовая основа в сочетании со свежими фруктами и прозрачным слоем ароматного желе выглядит эффектно и аппетитно. Такой десерт готовится просто, без сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат точно порадует вкусом.

Рецептом десерта поделились на странице в Instagram iren.lazun.

Ингредиенты:

  • Сметана или йогурт греческий – 300 г;
  • Молоко – 200 мл;
  • Желатин – 15 г;
  • Сахарная пудра – 30 г;
  • Ванильный сахар 0,5 ч.л;
  • Апельсиновое/персиковое желе – 1 пакет;
  • Нектарины/персики 4-5 шт.

Как приготовить десерт из персиков и желе

  1. Апельсиновое или персиковое желе разводим в горячей воде и отставляем остыть.
  2. Замачиваем 15 грамм желатина в 100 миллилитрах холодного молока на 10 минут.
  3. Затем смешиваем йогурт, остальное молоко, сахарную пудру, ванильный сахар и добавляем растопленный охлажденный желатин.
  4. Разливаем молочную массу по бокалам на две трети, и охлаждаем до застывания.
  5. Персики или нектарины нарезаем тонкими слайсами. Выкладываем фрукты на йогуртовый слой, заливаем желе сначала немножко, затем охлаждаем и заливаем остаток, охлаждаем до полного застывания.
