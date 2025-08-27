Рус

Замінить торт та тістечка: приготуйте неймовірно легкий та смачний десерт із персиків без випічки

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Коли хочеться чогось легкого
Коли хочеться чогось легкого. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей рецепт має спробувати кожен

Поки триває сезон соковитих персиків та нектаринів, варто скористатися можливістю приготувати легкий, ароматний і неймовірно смачний десерт без випічки. Він стане ідеальним завершенням обіду чи вечері. Ніжна йогуртова основа в поєднанні зі свіжими фруктами та прозорим шаром ароматного желе виглядає ефектно й апетитно. Такий десерт готується просто, без складних інгредієнтів і спеціальних навичок, а результат точно порадує смаком.

Рецептом десерту поділились на сторінці в Instagram iren.lazun.

Інгредієнти:

  • Сметана або йогурт грецький – 300 г;
  • Молоко – 200 мл;
  • Желатин – 15 г;
  • Цукрова пудра – 30 г;
  • Ванільний цукор 0,5 ч.л;
  • Апельсинове/персикове желе – 1 пакет;
  • Нектарини/ персики 4-5 шт.

Як приготувати десерт з персиків та желе

  1. Апельсинове або персикове желе розводимо в гарячій воді та відставляємо охолонути.
  2. Замочуємо 15 грамів желатину в 100 мілілітрах холодного молока на 10 хвилин.
  3. Потім змішуємо йогурт, решту молока, цукрову пудру, ванільний цукор і додаємо розтоплений охолоджений желатин.
  4. Розливаємо молочну масу по бокалах на дві третини, та охолоджуємо до застигання.
  5. Персики або нектарини нарізаємо тонкими слайсами. Викладаємо фрукти на йогуртовий шар, заливаємо желе спочатку трошки, потім охолоджуємо і заливаємо остачу, охолоджуємо до повного застигання.
Теги:
#Десерти #Рецепти #Желе #Персики