Замінить торт та тістечка: приготуйте неймовірно легкий та смачний десерт із персиків без випічки

Цей рецепт має спробувати кожен

Поки триває сезон соковитих персиків та нектаринів, варто скористатися можливістю приготувати легкий, ароматний і неймовірно смачний десерт без випічки. Він стане ідеальним завершенням обіду чи вечері. Ніжна йогуртова основа в поєднанні зі свіжими фруктами та прозорим шаром ароматного желе виглядає ефектно й апетитно. Такий десерт готується просто, без складних інгредієнтів і спеціальних навичок, а результат точно порадує смаком.

Рецептом десерту поділились на сторінці в Instagram iren.lazun.

Інгредієнти:

Сметана або йогурт грецький – 300 г;

Молоко – 200 мл;

Желатин – 15 г;

Цукрова пудра – 30 г;

Ванільний цукор 0,5 ч.л;

Апельсинове/персикове желе – 1 пакет;

Нектарини/ персики 4-5 шт.

Як приготувати десерт з персиків та желе