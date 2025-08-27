Замінить торт та тістечка: приготуйте неймовірно легкий та смачний десерт із персиків без випічки
-
-
Цей рецепт має спробувати кожен
Поки триває сезон соковитих персиків та нектаринів, варто скористатися можливістю приготувати легкий, ароматний і неймовірно смачний десерт без випічки. Він стане ідеальним завершенням обіду чи вечері. Ніжна йогуртова основа в поєднанні зі свіжими фруктами та прозорим шаром ароматного желе виглядає ефектно й апетитно. Такий десерт готується просто, без складних інгредієнтів і спеціальних навичок, а результат точно порадує смаком.
Рецептом десерту поділились на сторінці в Instagram iren.lazun.
Інгредієнти:
- Сметана або йогурт грецький – 300 г;
- Молоко – 200 мл;
- Желатин – 15 г;
- Цукрова пудра – 30 г;
- Ванільний цукор 0,5 ч.л;
- Апельсинове/персикове желе – 1 пакет;
- Нектарини/ персики 4-5 шт.
Як приготувати десерт з персиків та желе
- Апельсинове або персикове желе розводимо в гарячій воді та відставляємо охолонути.
- Замочуємо 15 грамів желатину в 100 мілілітрах холодного молока на 10 хвилин.
- Потім змішуємо йогурт, решту молока, цукрову пудру, ванільний цукор і додаємо розтоплений охолоджений желатин.
- Розливаємо молочну масу по бокалах на дві третини, та охолоджуємо до застигання.
- Персики або нектарини нарізаємо тонкими слайсами. Викладаємо фрукти на йогуртовий шар, заливаємо желе спочатку трошки, потім охолоджуємо і заливаємо остачу, охолоджуємо до повного застигання.