Маринований перець на зиму без олії: готувати просто, а виходить неймовірно смачно

Такі рецепти передають із покоління в покоління

Якщо ви любите запашний та соковитий маринований перець, але не хочете використовувати олію для консервації, то цей рецепт саме для вас. Перець виходить хрумким, ароматним, з легкою пікантною кислинкою, не втрачає свій колір та добре зберігається взимку.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Дмитришин на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти на 1 л банку:

Перець болгарський довільна кількість

Лавровий листок

Перець духмяний

Перець горошком

3-4 зубки часнику

1 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

3 ст. л. оцту (9%)

Вода холодна

Як приготувати перець без олії на зиму