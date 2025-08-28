Рус

Маринований перець на зиму без олії: готувати просто, а виходить неймовірно смачно

Наталя Граковська
Хрумка та ароматна закуска
Хрумка та ароматна закуска. Фото Скріншот YouTube

Такі рецепти передають із покоління в покоління

Якщо ви любите запашний та соковитий маринований перець, але не хочете використовувати олію для консервації, то цей рецепт саме для вас. Перець виходить хрумким, ароматним, з легкою пікантною кислинкою, не втрачає свій колір та добре зберігається взимку.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Дмитришин на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти на 1 л банку:

  • Перець болгарський довільна кількість
  • Лавровий листок
  • Перець духмяний
  • Перець горошком
  • 3-4 зубки часнику
  • 1 ст. л. солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 3 ст. л. оцту (9%)
  • Вода холодна

Як приготувати перець без олії на зиму

  1. Наріжте перець довгими смужками або іншим зручним для вас способом.
  2. У чисту банку (стерилізувати її не потрібно) покладіть часник, лавровий лист, духмяний перець і перець горошком.
  3. Щільно наповніть банку нарізаним перцем.
  4. Зверху на перець насипте одну столову ложку солі, дві столові ложки цукру та три столові ложки оцту (9%).
  5. Залийте вміст банки звичайною холодною водою.
  6. Поставте банку стерилізуватися на 7-10 хвилин.
  7. Закатайте банку, переверніть догори дном і накрийте ковдрою до повного остигання.
