Маринований перець на зиму без олії: готувати просто, а виходить неймовірно смачно
Такі рецепти передають із покоління в покоління
Якщо ви любите запашний та соковитий маринований перець, але не хочете використовувати олію для консервації, то цей рецепт саме для вас. Перець виходить хрумким, ароматним, з легкою пікантною кислинкою, не втрачає свій колір та добре зберігається взимку.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка Анастасія Дмитришин на своєму YouTube-каналі.
Інгредієнти на 1 л банку:
- Перець болгарський довільна кількість
- Лавровий листок
- Перець духмяний
- Перець горошком
- 3-4 зубки часнику
- 1 ст. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 3 ст. л. оцту (9%)
- Вода холодна
Як приготувати перець без олії на зиму
- Наріжте перець довгими смужками або іншим зручним для вас способом.
- У чисту банку (стерилізувати її не потрібно) покладіть часник, лавровий лист, духмяний перець і перець горошком.
- Щільно наповніть банку нарізаним перцем.
- Зверху на перець насипте одну столову ложку солі, дві столові ложки цукру та три столові ложки оцту (9%).
- Залийте вміст банки звичайною холодною водою.
- Поставте банку стерилізуватися на 7-10 хвилин.
- Закатайте банку, переверніть догори дном і накрийте ковдрою до повного остигання.