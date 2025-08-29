Салат из запеченных баклажанов и перца: рецепт простого и ароматного гарнира

Готовится очень быстро, а съедается еще быстрее

Сейчас сезон баклажанов и сладкого перца. Это идеальное время, чтобы приготовить простые и ароматные блюда из свежих овощей. Этот салат как раз из таких: легкий, полезный и очень вкусный. Его можно готовить в качестве гарнира к самым разнообразным блюдам, либо как самостоятельную закуску на ужин.

Рецептом поделились на YouTube-канале Alina FooDee.

Ингредиенты:

Баклажан — 1 шт.

Перец — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Кинза

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Уксус или лимонный сок — 1 ст.л.

Оливковое масло — 1 ст.л.

Сахар — щепотка

Этапы приготовления

Запеките перец и баклажан в духовке или аэрогриле при температуре 200-210°C до полной мягкости 15 минут. Дайте овощам немного остыть, чтобы их можно было легко чистить и резать. Жидкость, которая выделилась из перца при запекании, не выливайте — соберите её в миску, где будет салат. Перец и очищенный баклажан нарежьте на одинаковые кусочки. Мелко нарубите зелень (например, кинзу) и один зубчик чеснока. Переложите все нарезанные овощи, зелень и чеснок в салатник. Добавьте по одной столовой ложке уксуса и оливкового масла. Посолите и поперчите салат по вкусу. Чтобы добавить нотку сладости, можно добавить щепотку сахара или немного меда. Всё тщательно перемешайте. Дайте салату настояться хотя бы 5 минут, чтобы все вкусы соединились.

Подавайте салат с молодым сыром или на хлебе, чтобы вымакивать соус.