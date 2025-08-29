Салат із запечених баклажанів і перцю: рецепт простого й ароматного гарніру

Готується дуже швидко, а з’їдається ще швидше

Зараз сезон баклажанів і солодкого перцю. Це ідеальний час, щоб приготувати прості й ароматні страви зі свіжих овочів. Цей салат саме такий: легкий, корисний і дуже смачний. Його можна готувати як гарнір до найрізноманітніших страв, або як самостійну закуску на вечерю.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Alina FooDee.

Інгредієнти:

Баклажан — 1 шт.

Перець – 1 шт.

Часник — 1 зубчик

Кінза

Сіль, чорний мелений перець — на смак

Оцет або лимонний сік – 1 ст.л.

Оливкова олія — 1 ст.л.

Цукор — щіпка

Етапи приготування

Запечіть перець і баклажан у духовці або аерогрилі за температури 200–210°C до повної м’якості 15 хвилин. Дайте овочам трохи охолонути, щоб їх можна було легко чистити та різати. Рідину, яка виділилася з перцю під час запікання, не виливайте — зберіть її в миску, де буде салат. Перець і очищений баклажан наріжте на однакові шматочки. Дрібно наріжте зелень (наприклад, кінзу) й один зубчик часнику. Перекладіть усі нарізані овочі, зелень і часник у салатник. Додайте по одній столовій ложці оцту й оливкової олії. Посоліть і поперчіть салат до свого смаку. Щоб додати нотку солодкості, можна додати дрібку цукру або трохи меду. Усе ретельно перемішайте. Дайте салату настоятися хоча б 5 хвилин, щоб усі смаки поєдналися.

Подавайте салат з молодим сиром або на хлібі, щоб умочувати соус.