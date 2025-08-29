Салат із запечених баклажанів і перцю: рецепт простого й ароматного гарніру
-
-
Готується дуже швидко, а з’їдається ще швидше
Зараз сезон баклажанів і солодкого перцю. Це ідеальний час, щоб приготувати прості й ароматні страви зі свіжих овочів. Цей салат саме такий: легкий, корисний і дуже смачний. Його можна готувати як гарнір до найрізноманітніших страв, або як самостійну закуску на вечерю.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Alina FooDee.
Інгредієнти:
- Баклажан — 1 шт.
- Перець – 1 шт.
- Часник — 1 зубчик
- Кінза
- Сіль, чорний мелений перець — на смак
- Оцет або лимонний сік – 1 ст.л.
- Оливкова олія — 1 ст.л.
- Цукор — щіпка
Етапи приготування
- Запечіть перець і баклажан у духовці або аерогрилі за температури 200–210°C до повної м’якості 15 хвилин. Дайте овочам трохи охолонути, щоб їх можна було легко чистити та різати. Рідину, яка виділилася з перцю під час запікання, не виливайте — зберіть її в миску, де буде салат.
- Перець і очищений баклажан наріжте на однакові шматочки.
- Дрібно наріжте зелень (наприклад, кінзу) й один зубчик часнику.
- Перекладіть усі нарізані овочі, зелень і часник у салатник. Додайте по одній столовій ложці оцту й оливкової олії. Посоліть і поперчіть салат до свого смаку. Щоб додати нотку солодкості, можна додати дрібку цукру або трохи меду. Усе ретельно перемішайте.
- Дайте салату настоятися хоча б 5 хвилин, щоб усі смаки поєдналися.
Подавайте салат з молодим сиром або на хлібі, щоб умочувати соус.