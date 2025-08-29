Рус

Салат із запечених баклажанів і перцю: рецепт простого й ароматного гарніру

Наталя Граковська
Встигніть приготувати у сезон овочів
Встигніть приготувати у сезон овочів. Фото Скриншот из YouTube

Готується дуже швидко, а з’їдається ще швидше

Зараз сезон баклажанів і солодкого перцю. Це ідеальний час, щоб приготувати прості й ароматні страви зі свіжих овочів. Цей салат саме такий: легкий, корисний і дуже смачний. Його можна готувати як гарнір до найрізноманітніших страв, або як самостійну закуску на вечерю.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Баклажан — 1 шт.
  • Перець – 1 шт.
  • Часник — 1 зубчик
  • Кінза
  • Сіль, чорний мелений перець — на смак
  • Оцет або лимонний сік – 1 ст.л.
  • Оливкова олія — 1 ст.л.
  • Цукор — щіпка

Етапи приготування

  1. Запечіть перець і баклажан у духовці або аерогрилі за температури 200–210°C до повної м’якості 15 хвилин. Дайте овочам трохи охолонути, щоб їх можна було легко чистити та різати. Рідину, яка виділилася з перцю під час запікання, не виливайте — зберіть її в миску, де буде салат.
  2. Перець і очищений баклажан наріжте на однакові шматочки.
  3. Дрібно наріжте зелень (наприклад, кінзу) й один зубчик часнику.
  4. Перекладіть усі нарізані овочі, зелень і часник у салатник. Додайте по одній столовій ложці оцту й оливкової олії. Посоліть і поперчіть салат до свого смаку. Щоб додати нотку солодкості, можна додати дрібку цукру або трохи меду. Усе ретельно перемішайте.
  5. Дайте салату настоятися хоча б 5 хвилин, щоб усі смаки поєдналися.

Подавайте салат з молодим сиром або на хлібі, щоб умочувати соус.

