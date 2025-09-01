Укр

Простой рецепт маринованной капусты на зиму: закуска, которая будет хрустящей до самой весны

Наталья Граковская
Как приготовить капусту на зиму
Как приготовить капусту на зиму. Фото Freepik

Не мягкая и не кислая

Маринованная капуста – одна из тех заготовок, без которых невозможно представить зиму. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или использовать в гарнирах и даже в первых блюдах. По этому простому и проверенному рецепту капуста получается хрустящей и очень ароматной. Приготовление не займет много времени, а результат будет радовать вас и вашу семью до самой весны.

Рецептом поделилась кулинарка Jayne Lubowitz в Facebook.

Ингредиенты

  • 5 килограммов капусты без початка
  • 1 килограмм моркови
  • 1 килограмм сладкого перца
  • 1 килограмм лука
  • 100 граммов соли
  • 300 граммов сахара
  • 500 мл масла
  • 200 мл уксуса 9%

Как приготовить маринованную капусту

  1. Нашинкуйте капусту большими кусками. Морковь натрите на корейской терке. Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами.
  2. Соедините все подготовленные овощи в большой емкости и осторожно перемешайте. Не мните овощи.
  3. Добавьте соль и сахар. Затем влейте масло и уксус.
  4. Аккуратно, но тщательно перемешайте все, пока овощи не начнут выделять сок.
  5. Когда овощи выделят достаточно сока, плотно утрамбуйте салат в чистые банки. Остатки сока равномерно распределите по всем банкам.
  6. Храните капусту в прохладном месте – холодильнике или в подвале.
#Рецепты #Капуста #Квашеная капуста #Маринованные овощи