Простой рецепт маринованной капусты на зиму: закуска, которая будет хрустящей до самой весны

Не мягкая и не кислая

Маринованная капуста – одна из тех заготовок, без которых невозможно представить зиму. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или использовать в гарнирах и даже в первых блюдах. По этому простому и проверенному рецепту капуста получается хрустящей и очень ароматной. Приготовление не займет много времени, а результат будет радовать вас и вашу семью до самой весны.

Рецептом поделилась кулинарка Jayne Lubowitz в Facebook.

Ингредиенты

5 килограммов капусты без початка

1 килограмм моркови

1 килограмм сладкого перца

1 килограмм лука

100 граммов соли

300 граммов сахара

500 мл масла

200 мл уксуса 9%

Как приготовить маринованную капусту