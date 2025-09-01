Простой рецепт маринованной капусты на зиму: закуска, которая будет хрустящей до самой весны
Не мягкая и не кислая
Маринованная капуста – одна из тех заготовок, без которых невозможно представить зиму. Ее можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты или использовать в гарнирах и даже в первых блюдах. По этому простому и проверенному рецепту капуста получается хрустящей и очень ароматной. Приготовление не займет много времени, а результат будет радовать вас и вашу семью до самой весны.
Рецептом поделилась кулинарка Jayne Lubowitz в Facebook.
Ингредиенты
- 5 килограммов капусты без початка
- 1 килограмм моркови
- 1 килограмм сладкого перца
- 1 килограмм лука
- 100 граммов соли
- 300 граммов сахара
- 500 мл масла
- 200 мл уксуса 9%
Как приготовить маринованную капусту
- Нашинкуйте капусту большими кусками. Морковь натрите на корейской терке. Нарежьте болгарский перец тонкой соломкой. Лук нарежьте полукольцами.
- Соедините все подготовленные овощи в большой емкости и осторожно перемешайте. Не мните овощи.
- Добавьте соль и сахар. Затем влейте масло и уксус.
- Аккуратно, но тщательно перемешайте все, пока овощи не начнут выделять сок.
- Когда овощи выделят достаточно сока, плотно утрамбуйте салат в чистые банки. Остатки сока равномерно распределите по всем банкам.
- Храните капусту в прохладном месте – холодильнике или в подвале.