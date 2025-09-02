Салат из баклажанов и помидоров: рецепт, который захочется повторять снова и снова
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Съедается до последней ложки
Раньше мы делились с вами рецептом тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем еще один интересный способ приготовления этого овоща – легкий и сытный салат. Кроме обжаренных баклажанов, в салат добавляются свежие помидоры, сыр, зелень и чеснок. Благодаря этому он выходит нежным и питательным. Это блюдо можно готовить не только на обед или ужин, но и для того, чтобы угостить гостей.
Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking.
Ингредиенты:
- баклажан
- помидоры
- сыр твердый
- зелень
- чеснок
- майонез
- соль, перец по своему вкусу
Как приготовить салат с баклажанами и сыром
- Нарезаем баклажан на крупные куски, солим и оставляем на 15 минут.
- Обжариваем баклажаны на среднем огне до готовности.
- Остывшие баклажаны выкладываем в глубокую миску, добавляем крупно нарезанные помидоры, натертый на крупной терке сыр, измельченную зелень и чеснок.
- Солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом.