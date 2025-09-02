Салат из баклажанов и помидоров: рецепт, который захочется повторять снова и снова

Съедается до последней ложки

Раньше мы делились с вами рецептом тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем еще один интересный способ приготовления этого овоща – легкий и сытный салат. Кроме обжаренных баклажанов, в салат добавляются свежие помидоры, сыр, зелень и чеснок. Благодаря этому он выходит нежным и питательным. Это блюдо можно готовить не только на обед или ужин, но и для того, чтобы угостить гостей.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

баклажан

помидоры

сыр твердый

зелень

чеснок

майонез

соль, перец по своему вкусу

Как приготовить салат с баклажанами и сыром