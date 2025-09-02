Укр

Салат из баклажанов и помидоров: рецепт, который захочется повторять снова и снова

Наталья Граковская
Легкий и одновременно сытный салат
Легкий и одновременно сытный салат

Съедается до последней ложки

Раньше мы делились с вами рецептом тушеных баклажанов со сметаной, а теперь предлагаем еще один интересный способ приготовления этого овоща – легкий и сытный салат. Кроме обжаренных баклажанов, в салат добавляются свежие помидоры, сыр, зелень и чеснок. Благодаря этому он выходит нежным и питательным. Это блюдо можно готовить не только на обед или ужин, но и для того, чтобы угостить гостей.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

  • баклажан
  • помидоры
  • сыр твердый
  • зелень
  • чеснок
  • майонез
  • соль, перец по своему вкусу

Как приготовить салат с баклажанами и сыром

  1. Нарезаем баклажан на крупные куски, солим и оставляем на 15 минут.
  2. Обжариваем баклажаны на среднем огне до готовности.
  3. Остывшие баклажаны выкладываем в глубокую миску, добавляем крупно нарезанные помидоры, натертый на крупной терке сыр, измельченную зелень и чеснок.
  4. Солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом.
