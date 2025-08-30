Баклажаны со сметаной: рецепт простого и сытного блюда за 30 минут

Все будут просить добавки

Мы делились с вами рецептом ароматной лазаньи из баклажанов, но если времени на ее приготовление нет, попробуйте блюдо попроще, но не менее вкусное — баклажаны со сметаной. В этом рецепте сочетаются простые и сытные продукты: баклажаны, лук, сметана, яйца. Готовится блюдо всего за полчаса, а результат выходит настолько удачным, что хочется повторять снова и снова.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша valeria_pytel в Instagram.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Яйца – 2 шт.

Зелень

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить тушеные баклажаны со сметаной