Баклажаны со сметаной: рецепт простого и сытного блюда за 30 минут
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Все будут просить добавки
Мы делились с вами рецептом ароматной лазаньи из баклажанов, но если времени на ее приготовление нет, попробуйте блюдо попроще, но не менее вкусное — баклажаны со сметаной. В этом рецепте сочетаются простые и сытные продукты: баклажаны, лук, сметана, яйца. Готовится блюдо всего за полчаса, а результат выходит настолько удачным, что хочется повторять снова и снова.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша valeria_pytel в Instagram.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Яйца – 2 шт.
- Зелень
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить тушеные баклажаны со сметаной
- Баклажаны чистим и нарезаем на средние кусочки.
- Добавляем яйца, хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.
- Тем временем нарезаем лук и поджариваем его на растительном масле минуты 3.
- Далее добавляем баклажаны и при этом все помешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 7, не забываем помешивать.
- Далее добавляем сметану, специи и нарезанную зелень и чеснок, накрываем и еще тушим пару минут.