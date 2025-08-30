Укр

Баклажаны со сметаной: рецепт простого и сытного блюда за 30 минут

Наталья Граковская
Мы делились с вами рецептом ароматной лазаньи из баклажанов, но если времени на ее приготовление нет, попробуйте блюдо попроще, но не менее вкусное — баклажаны со сметаной. В этом рецепте сочетаются простые и сытные продукты: баклажаны, лук, сметана, яйца. Готовится блюдо всего за полчаса, а результат выходит настолько удачным, что хочется повторять снова и снова.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша valeria_pytel в Instagram.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Яйца – 2 шт.
  • Зелень
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить тушеные баклажаны со сметаной

  1. Баклажаны чистим и нарезаем на средние кусочки.
  2. Добавляем яйца, хорошо перемешиваем и оставляем на 15 минут.
  3. Тем временем нарезаем лук и поджариваем его на растительном масле минуты 3.
  4. Далее добавляем баклажаны и при этом все помешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне минут 7, не забываем помешивать.
  5. Далее добавляем сметану, специи и нарезанную зелень и чеснок, накрываем и еще тушим пару минут.
#Рецепты #Баклажаны