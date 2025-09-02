Салат з баклажанів та помідорів: рецепт, який захочеться повторювати знову й знову

З’їдається до останньої ложки

Раніше ми ділилися з вами рецептом тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо ще один цікавий спосіб приготування цього овочу — легкий і ситний салат. Крім обсмажених баклажанів, у салат додаються свіжі помідори, сир, зелень та часник. Завдяки цьому він виходить ніжним та поживним. Цю страву можна готувати не тільки на обід чи вечерю, а й для того, щоб пригостити гостей.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

баклажан

помідори

сир твердий

зелень

часник

майонез

сіль, перець до свого смаку

Як приготувати салат з баклажанами та сиром