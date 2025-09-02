Салат з баклажанів та помідорів: рецепт, який захочеться повторювати знову й знову
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
З’їдається до останньої ложки
Раніше ми ділилися з вами рецептом тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо ще один цікавий спосіб приготування цього овочу — легкий і ситний салат. Крім обсмажених баклажанів, у салат додаються свіжі помідори, сир, зелень та часник. Завдяки цьому він виходить ніжним та поживним. Цю страву можна готувати не тільки на обід чи вечерю, а й для того, щоб пригостити гостей.
Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка vistovska_cooking.
Інгредієнти:
- баклажан
- помідори
- сир твердий
- зелень
- часник
- майонез
- сіль, перець до свого смаку
Як приготувати салат з баклажанами та сиром
- Нарізаємо баклажан на крупні шматки, солимо і залишаємо на 15 хвилин.
- Обсмажуємо баклажани на середньому вогні до готовності.
- Остиглі баклажани викладаємо в глибоку миску, додаємо крупно нарізані помідори, натертий на крупній терці сир, подрібнені зелень та часник.
- Солимо і перчимо на смак, заправляємо майонезом.