Салат з баклажанів та помідорів: рецепт, який захочеться повторювати знову й знову

Наталя Граковська
Легкий і водночас ситний салат
З’їдається до останньої ложки

Раніше ми ділилися з вами рецептом тушкованих баклажанів зі сметаною, а тепер пропонуємо ще один цікавий спосіб приготування цього овочу — легкий і ситний салат. Крім обсмажених баклажанів, у салат додаються свіжі помідори, сир, зелень та часник. Завдяки цьому він виходить ніжним та поживним. Цю страву можна готувати не тільки на обід чи вечерю, а й для того, щоб пригостити гостей.

Рецептом в Instagram поділилася кулінарна блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

  • баклажан
  • помідори
  • сир твердий
  • зелень
  • часник
  • майонез
  • сіль, перець до свого смаку

Як приготувати салат з баклажанами та сиром

  1. Нарізаємо баклажан на крупні шматки, солимо і залишаємо на 15 хвилин.
  2. Обсмажуємо баклажани на середньому вогні до готовності.
  3. Остиглі баклажани викладаємо в глибоку миску, додаємо крупно нарізані помідори, натертий на крупній терці сир, подрібнені зелень та часник.
  4. Солимо і перчимо на смак, заправляємо майонезом.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Салати #Баклажани