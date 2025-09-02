Укр

Одна банка заменит вам полдня на кухне: этот салат для борща должен быть в каждой кладовой

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Свекольный салат сделает борщ наваристым
Свекольный салат сделает борщ наваристым. Фото Коллаж "Телеграф"

Этот салат выручит вас зимой

Свекольный салат из банки — отличный вариант для тех, кто любит наваристый и ароматный борщ, но не всегда имеет время готовить все овощи отдельно. Благодаря такой заготовке процесс приготовления первого блюда становится значительно быстрее. При необходимости вам достаточно открыть баночку, добавить салат в бульон, и уже через считанные минуты на столе будет наваристый и очень вкусный борщ.

Рецептом заготовки поделилась кулинарная блогерша ira.ipelekh на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • 2 кг свеклы
  • 1 кг болгарского перца
  • 750 г лука
  • 750 г моркови
  • 750 г помидоров
  • 95 мл уксуса 9%
  • 150 мл масла
  • 1-2 ст. л. соли
  • 130 г сахара
  • 2-3 шт лаврового листа
  • Перец горошком, душистый перец

Приготовление:

  1. Свеклу отвариваем. Лук нарезаем мелким кубиком, перец небольшой соломкой. Морковь, помидоры и вареную свеклу натираем на терке.
  2. В большую кастрюлю вливаем растительное масло, тушим лук 5 минут.
  3. Добавляем морковь, помидоры, перец, тушим 20 минут.
  4. Добавляем свеклу, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и душистый. Тушим 15 минут.
  5. Добавляем уксус, тушим еще 10 минут.
  6. Накладываем в чистые, простерилизованные банки. Заворачиваем полотенцем до полного остывания.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Консервация