Одна банка заменит вам полдня на кухне: этот салат для борща должен быть в каждой кладовой

Этот салат выручит вас зимой

Свекольный салат из банки — отличный вариант для тех, кто любит наваристый и ароматный борщ, но не всегда имеет время готовить все овощи отдельно. Благодаря такой заготовке процесс приготовления первого блюда становится значительно быстрее. При необходимости вам достаточно открыть баночку, добавить салат в бульон, и уже через считанные минуты на столе будет наваристый и очень вкусный борщ.

Рецептом заготовки поделилась кулинарная блогерша ira.ipelekh на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

2 кг свеклы

1 кг болгарского перца

750 г лука

750 г моркови

750 г помидоров

95 мл уксуса 9%

150 мл масла

1-2 ст. л. соли

130 г сахара

2-3 шт лаврового листа

Перец горошком, душистый перец

Приготовление: