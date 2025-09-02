Одна банка заменит вам полдня на кухне: этот салат для борща должен быть в каждой кладовой
Этот салат выручит вас зимой
Свекольный салат из банки — отличный вариант для тех, кто любит наваристый и ароматный борщ, но не всегда имеет время готовить все овощи отдельно. Благодаря такой заготовке процесс приготовления первого блюда становится значительно быстрее. При необходимости вам достаточно открыть баночку, добавить салат в бульон, и уже через считанные минуты на столе будет наваристый и очень вкусный борщ.
Рецептом заготовки поделилась кулинарная блогерша ira.ipelekh на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- 2 кг свеклы
- 1 кг болгарского перца
- 750 г лука
- 750 г моркови
- 750 г помидоров
- 95 мл уксуса 9%
- 150 мл масла
- 1-2 ст. л. соли
- 130 г сахара
- 2-3 шт лаврового листа
- Перец горошком, душистый перец
Приготовление:
- Свеклу отвариваем. Лук нарезаем мелким кубиком, перец небольшой соломкой. Морковь, помидоры и вареную свеклу натираем на терке.
- В большую кастрюлю вливаем растительное масло, тушим лук 5 минут.
- Добавляем морковь, помидоры, перец, тушим 20 минут.
- Добавляем свеклу, соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и душистый. Тушим 15 минут.
- Добавляем уксус, тушим еще 10 минут.
- Накладываем в чистые, простерилизованные банки. Заворачиваем полотенцем до полного остывания.