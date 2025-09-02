Рус

Одна банка замінить вам пів дня на кухні: цей салат для борщу має бути у кожній коморі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Буряковий салат зробить борщ наваристим
Буряковий салат зробить борщ наваристим. Фото Колаж "Телеграф"

Цей салат виручить вас взимку

Буряковий салат з банки — чудовий варіант для тих, хто любить наваристий і ароматний борщ, але не завжди має час готувати всі овочі окремо. Завдяки такій заготовці процес приготування першої страви стає значно швидшим. За потреби вам достатньо відкрити баночку, додати салат у бульйон, і вже за лічені хвилини на столі буде наваристий і дуже смачний борщ.

Рецептом заготовки поділилась кулінарна блогерка ira.ipelekh на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • 2 кг буряку
  • 1 кг болгарського перцю
  • 750 г цибулі
  • 750 г моркви
  • 750 г помідорів
  • 95 мл оцту 9%
  • 150 мл олії
  • 1-2 ст. л. солі
  • 130 г цукру
  • 2-3 шт лаврового листка
  • Перець горошком, духмʼяний перець

Приготування:

  1. Буряк відварюємо. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, перець невеличкою соломкою. Моркву, помідори та зварений буряк натираємо на тертці.
  2. У велику каструлю вливаємо олію, тушкуємо цибулю 5 хвилин.
  3. Додаємо моркву, помідори, перець, тушкуємо 20 хвилин.
  4. Додаємо буряк, сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком та духмяний. Тушкуємо 15 хвилин.
  5. Додаємо оцет, тушкуємо ще 10 хвилин.
  6. Накладаємо в чисті, простерилізовані банки. Загортаємо рушником до повного вистигання.
Теги:
#Буряк #Рецепти #Консервація