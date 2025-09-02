Одна банка замінить вам пів дня на кухні: цей салат для борщу має бути у кожній коморі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей салат виручить вас взимку
Буряковий салат з банки — чудовий варіант для тих, хто любить наваристий і ароматний борщ, але не завжди має час готувати всі овочі окремо. Завдяки такій заготовці процес приготування першої страви стає значно швидшим. За потреби вам достатньо відкрити баночку, додати салат у бульйон, і вже за лічені хвилини на столі буде наваристий і дуже смачний борщ.
Рецептом заготовки поділилась кулінарна блогерка ira.ipelekh на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- 2 кг буряку
- 1 кг болгарського перцю
- 750 г цибулі
- 750 г моркви
- 750 г помідорів
- 95 мл оцту 9%
- 150 мл олії
- 1-2 ст. л. солі
- 130 г цукру
- 2-3 шт лаврового листка
- Перець горошком, духмʼяний перець
Приготування:
- Буряк відварюємо. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, перець невеличкою соломкою. Моркву, помідори та зварений буряк натираємо на тертці.
- У велику каструлю вливаємо олію, тушкуємо цибулю 5 хвилин.
- Додаємо моркву, помідори, перець, тушкуємо 20 хвилин.
- Додаємо буряк, сіль, цукор, лавровий лист, перець горошком та духмяний. Тушкуємо 15 хвилин.
- Додаємо оцет, тушкуємо ще 10 хвилин.
- Накладаємо в чисті, простерилізовані банки. Загортаємо рушником до повного вистигання.