Одна банка замінить вам пів дня на кухні: цей салат для борщу має бути у кожній коморі

Цей салат виручить вас взимку

Буряковий салат з банки — чудовий варіант для тих, хто любить наваристий і ароматний борщ, але не завжди має час готувати всі овочі окремо. Завдяки такій заготовці процес приготування першої страви стає значно швидшим. За потреби вам достатньо відкрити баночку, додати салат у бульйон, і вже за лічені хвилини на столі буде наваристий і дуже смачний борщ.

Рецептом заготовки поділилась кулінарна блогерка ira.ipelekh на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

2 кг буряку

1 кг болгарського перцю

750 г цибулі

750 г моркви

750 г помідорів

95 мл оцту 9%

150 мл олії

1-2 ст. л. солі

130 г цукру

2-3 шт лаврового листка

Перець горошком, духмʼяний перець

Приготування: