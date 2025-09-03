Укр

Куриное филе, овощи и кунжут: теплый салат, который станет любимым с первого раза

Наталья Граковская
Читати українською
Идеальный теплый салат
Идеальный теплый салат

Быстро, вкусно, полезно

Теплый салат с куриным филе и овощами – идеальный вариант легкого, но одновременно питательного блюда. Он готовится просто и быстро, а потому может стать отличным выбором как для обеда, так и для ужина. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или легкий гарнир к основным блюдам.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша _with_anna._ на странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • микс салата
  • филе куриное
  • помидоры черри
  • сладкий перец
  • кунжут
  • оливковое масло
  • бальзамический соус
  • соевый соус
  • перец молотый
  • масло для жарки

Как приготовить теплый салат из куриного филе и овощей

  1. Филе нарезаем и маринуем с соевым соусом и черным перцем 20 минут, а затем жарим на сковороде до готовности.
  2. Нарезаем помидоры и перец на большие брусочки.
  3. Перец обжариваем на сковороде. И складываем салат.
  4. Выкладываем листья салата, поливаем маслом и бальзамическим соусом. Сверху выкладываем теплое филе, теплый перец, добавляем помидоры, поливаем бальзамическим соусом и посыпаем кунжутом.
