Куриное филе, овощи и кунжут: теплый салат, который станет любимым с первого раза
-
-
Быстро, вкусно, полезно
Теплый салат с куриным филе и овощами – идеальный вариант легкого, но одновременно питательного блюда. Он готовится просто и быстро, а потому может стать отличным выбором как для обеда, так и для ужина. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или легкий гарнир к основным блюдам.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша _with_anna._ на странице в Instagram.
Ингредиенты:
- микс салата
- филе куриное
- помидоры черри
- сладкий перец
- кунжут
- оливковое масло
- бальзамический соус
- соевый соус
- перец молотый
- масло для жарки
Как приготовить теплый салат из куриного филе и овощей
- Филе нарезаем и маринуем с соевым соусом и черным перцем 20 минут, а затем жарим на сковороде до готовности.
- Нарезаем помидоры и перец на большие брусочки.
- Перец обжариваем на сковороде. И складываем салат.
- Выкладываем листья салата, поливаем маслом и бальзамическим соусом. Сверху выкладываем теплое филе, теплый перец, добавляем помидоры, поливаем бальзамическим соусом и посыпаем кунжутом.