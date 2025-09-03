Куриное филе, овощи и кунжут: теплый салат, который станет любимым с первого раза

Быстро, вкусно, полезно

Теплый салат с куриным филе и овощами – идеальный вариант легкого, но одновременно питательного блюда. Он готовится просто и быстро, а потому может стать отличным выбором как для обеда, так и для ужина. Такой салат можно подавать как самостоятельное блюдо или легкий гарнир к основным блюдам.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша _with_anna._ на странице в Instagram.

Ингредиенты:

микс салата

филе куриное

помидоры черри

сладкий перец

кунжут

оливковое масло

бальзамический соус

соевый соус

перец молотый

масло для жарки

Как приготовить теплый салат из куриного филе и овощей