Куряче філе, овочі й кунжут: теплий салат, який стає улюбленим з першого разу

Наталя Граковська
Ідеальний теплий салат
Ідеальний теплий салат

Швидко, смачно, корисно

Теплий салат з курячим філе та овочами — ідеальний варіант для легкої, але водночас поживної страви. Він готується просто і швидко, а тому може стати чудовим вибором як для обіду, так і для вечері. Такий салат можна подавати як самостійну страву або як легкий гарнір до основних страв.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка _with_anna._ на сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • мікс салату
  • філе куряче
  • помідори чері
  • солодкий перець
  • кунжут
  • оливкова олія
  • бальзамічний соус
  • соєвий соус
  • перець мелений
  • олія для смаження

Як приготувати теплий салат з курячого філе та овочів

  1. Філе нарізаємо і маринуємо з соєвим соусом і чорним перцем 20 хвилин, а потім смажимо на пательні до готовності.
  2. Нарізаємо помідори та перець на великі брусочки.
  3. Перець обсмажуємо на пательні. І складаємо салат.
  4. Викладаємо листя салату поливаємо олією і бальзамічним соусом. Зверху викладаємо тепле філе, теплий перець, додаємо помідори, поливаємо бальзамічним соусом і посипаємо кунжутом.
