Куряче філе, овочі й кунжут: теплий салат, який стає улюбленим з першого разу

Швидко, смачно, корисно

Теплий салат з курячим філе та овочами — ідеальний варіант для легкої, але водночас поживної страви. Він готується просто і швидко, а тому може стати чудовим вибором як для обіду, так і для вечері. Такий салат можна подавати як самостійну страву або як легкий гарнір до основних страв.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка _with_anna._ на сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

мікс салату

філе куряче

помідори чері

солодкий перець

кунжут

оливкова олія

бальзамічний соус

соєвий соус

перець мелений

олія для смаження

Як приготувати теплий салат з курячого філе та овочів