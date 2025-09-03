Куряче філе, овочі й кунжут: теплий салат, який стає улюбленим з першого разу
Швидко, смачно, корисно
Теплий салат з курячим філе та овочами — ідеальний варіант для легкої, але водночас поживної страви. Він готується просто і швидко, а тому може стати чудовим вибором як для обіду, так і для вечері. Такий салат можна подавати як самостійну страву або як легкий гарнір до основних страв.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка _with_anna._ на сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- мікс салату
- філе куряче
- помідори чері
- солодкий перець
- кунжут
- оливкова олія
- бальзамічний соус
- соєвий соус
- перець мелений
- олія для смаження
Як приготувати теплий салат з курячого філе та овочів
- Філе нарізаємо і маринуємо з соєвим соусом і чорним перцем 20 хвилин, а потім смажимо на пательні до готовності.
- Нарізаємо помідори та перець на великі брусочки.
- Перець обсмажуємо на пательні. І складаємо салат.
- Викладаємо листя салату поливаємо олією і бальзамічним соусом. Зверху викладаємо тепле філе, теплий перець, додаємо помідори, поливаємо бальзамічним соусом і посипаємо кунжутом.