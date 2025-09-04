Укр

Помидоры и лук, как в ресторане: приготовьте эту закуску и забудете о классических салатах

Наталья Граковская
Готовится за считанные минуты
Готовится за считанные минуты

Гости будут просить у вас рецепт

Если обычные салаты из помидоров и лука вам надоели, попробуйте приготовить из этих овощей закуску. Благодаря кисло-сладкой заправке и сыру блюдо получается особенно вкусным и выглядит очень аппетитно. Такую заправку можно подавать даже на праздничный стол.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Виктория Попин.

Ингредиенты:

  • 2-3 больших сладких спелых помидор,
  • ½ красного лука,
  • 25 граммов сыра Пармезан или Грана Падано
  • Соль по вкусу
  • Черный свежесмолотый перец по вкусу

Для соуса:

  • 15 мл оливкового масла
  • 20 мл красного винного уксуса (можно заменить белым, винным или яблочным)
  • 1 ч.л. коричневого сахара (можно заменить белым)
  • ½ ч.л. гранулированного чеснока

Как приготовить кисло-сладкие помидоры с луком и сыром

  1. Помидоры порезать толстыми кружочками и выложить в один слой на сервировочное блюдо.
  2. Порезать не слишком мелкими кубиками лук и выложить его равномерно на помидоры.
  3. Овощи посолить и приправить черным свежемолотым перцем.
  4. В отдельной посуде смешать все ингредиенты для поливки помидоров, вымешать до однородности и равномерно приправить помидоры с луком смесью.
  5. Сверху посыпать овощи сыром.
