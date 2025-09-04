Помидоры и лук, как в ресторане: приготовьте эту закуску и забудете о классических салатах

Гости будут просить у вас рецепт

Если обычные салаты из помидоров и лука вам надоели, попробуйте приготовить из этих овощей закуску. Благодаря кисло-сладкой заправке и сыру блюдо получается особенно вкусным и выглядит очень аппетитно. Такую заправку можно подавать даже на праздничный стол.

Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Виктория Попин.

Ингредиенты:

2-3 больших сладких спелых помидор,

½ красного лука,

25 граммов сыра Пармезан или Грана Падано

Соль по вкусу

Черный свежесмолотый перец по вкусу

Для соуса:

15 мл оливкового масла

20 мл красного винного уксуса (можно заменить белым, винным или яблочным)

1 ч.л. коричневого сахара (можно заменить белым)

½ ч.л. гранулированного чеснока

Как приготовить кисло-сладкие помидоры с луком и сыром