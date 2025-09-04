Помидоры и лук, как в ресторане: приготовьте эту закуску и забудете о классических салатах
Гости будут просить у вас рецепт
Если обычные салаты из помидоров и лука вам надоели, попробуйте приготовить из этих овощей закуску. Благодаря кисло-сладкой заправке и сыру блюдо получается особенно вкусным и выглядит очень аппетитно. Такую заправку можно подавать даже на праздничный стол.
Рецептом в Instagram поделилась кулинарная блогерша Виктория Попин.
Ингредиенты:
- 2-3 больших сладких спелых помидор,
- ½ красного лука,
- 25 граммов сыра Пармезан или Грана Падано
- Соль по вкусу
- Черный свежесмолотый перец по вкусу
Для соуса:
- 15 мл оливкового масла
- 20 мл красного винного уксуса (можно заменить белым, винным или яблочным)
- 1 ч.л. коричневого сахара (можно заменить белым)
- ½ ч.л. гранулированного чеснока
Как приготовить кисло-сладкие помидоры с луком и сыром
- Помидоры порезать толстыми кружочками и выложить в один слой на сервировочное блюдо.
- Порезать не слишком мелкими кубиками лук и выложить его равномерно на помидоры.
- Овощи посолить и приправить черным свежемолотым перцем.
- В отдельной посуде смешать все ингредиенты для поливки помидоров, вымешать до однородности и равномерно приправить помидоры с луком смесью.
- Сверху посыпать овощи сыром.