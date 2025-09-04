Помідори та цибуля, як у ресторані: приготуйте цю закуску і забудете про класичні салати

Гості проситимуть у вас рецепт

Якщо звичайні салати з помідорів та цибулі вам вже набридлі, спробуйте приготувати з цих овочів закуску. Завдяки кисло-солодцій заправці та сиру страва виходить особливо смачною та виглядає дуже апетитно. Таку заправку можна подавати навіть на святковий стіл.

Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка Вікторія Попін.

Інгредієнти:

2-3 великі солодкі стиглі помідори,

½ червоної цибулі,

25 грамів сиру Пармезан чи Грана Падано

Сіль до смаку

Чорний свіжозмелений перець до смаку

Для соуса:

15 мл оливкової олії

20 мл червоного винного оцту (можна замінити білим, винним чи яблучним)

1 ч.л. коричневого цукру (можна замінити білим)

½ ч.л. гранульованого часнику

Як приготувати кисло-солодкі помідори з цибулею та сиром