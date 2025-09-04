Рус

Помідори та цибуля, як у ресторані: приготуйте цю закуску і забудете про класичні салати

Наталя Граковська
Готується за лічені хвилини
Готується за лічені хвилини

Гості проситимуть у вас рецепт

Якщо звичайні салати з помідорів та цибулі вам вже набридлі, спробуйте приготувати з цих овочів закуску. Завдяки кисло-солодцій заправці та сиру страва виходить особливо смачною та виглядає дуже апетитно. Таку заправку можна подавати навіть на святковий стіл.

Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка Вікторія Попін.

Інгредієнти:

  • 2-3 великі солодкі стиглі помідори,
  • ½ червоної цибулі,
  • 25 грамів сиру Пармезан чи Грана Падано
  • Сіль до смаку
  • Чорний свіжозмелений перець до смаку

Для соуса:

  • 15 мл оливкової олії
  • 20 мл червоного винного оцту (можна замінити білим, винним чи яблучним)
  • 1 ч.л. коричневого цукру (можна замінити білим)
  • ½ ч.л. гранульованого часнику

Як приготувати кисло-солодкі помідори з цибулею та сиром

  1. Помідори порізати товстими кружальцями та викласти в один шар на сервірувальний таріль.
  2. Порізати не надто дрібними кубиками цибулю та рівномірно викласти її на помідори.
  3. Овочі посолити та приправити чорним, свіжомеленим перцем.
  4. В окремому посуді змішати усі інгредієнти поливання помідорів, вимішати до однорідності й рівномірно приправити помідори з цибулею сумішшю.
  5. Зверху посипати овочі сиром.
