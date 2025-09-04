Помідори та цибуля, як у ресторані: приготуйте цю закуску і забудете про класичні салати
Гості проситимуть у вас рецепт
Якщо звичайні салати з помідорів та цибулі вам вже набридлі, спробуйте приготувати з цих овочів закуску. Завдяки кисло-солодцій заправці та сиру страва виходить особливо смачною та виглядає дуже апетитно. Таку заправку можна подавати навіть на святковий стіл.
Рецептом в Instagram поділилась кулінарна блогерка Вікторія Попін.
Інгредієнти:
- 2-3 великі солодкі стиглі помідори,
- ½ червоної цибулі,
- 25 грамів сиру Пармезан чи Грана Падано
- Сіль до смаку
- Чорний свіжозмелений перець до смаку
Для соуса:
- 15 мл оливкової олії
- 20 мл червоного винного оцту (можна замінити білим, винним чи яблучним)
- 1 ч.л. коричневого цукру (можна замінити білим)
- ½ ч.л. гранульованого часнику
Як приготувати кисло-солодкі помідори з цибулею та сиром
- Помідори порізати товстими кружальцями та викласти в один шар на сервірувальний таріль.
- Порізати не надто дрібними кубиками цибулю та рівномірно викласти її на помідори.
- Овочі посолити та приправити чорним, свіжомеленим перцем.
- В окремому посуді змішати усі інгредієнти поливання помідорів, вимішати до однорідності й рівномірно приправити помідори з цибулею сумішшю.
- Зверху посипати овочі сиром.