Укр

Такого вкусного кетчупа вы еще не пробовали: готовим идеальный соус в мультиварке

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Простой рецепт кетчупа
Простой рецепт кетчупа. Фото Freepik

Овощи сохранят все витамины

Если хотите приготовить вкусный и полезный кетчуп без лишних хлопот, попробуйте сделать это в мультиварке. Весь процесс занимает примерно час, а благодаря щадящему режиму приготовления овощи сохранят свои питательные вещества и природный аромат. Такой кетчуп получается густым и насыщенным и по вкусу намного лучше магазинного. Его можно подавать к мясу, картофелю, макаронам или использовать в качестве основы для соусов и подлив.

Рецептом в Instagram поделились на странице hotuyte_ta_smakuyte.

Ингредиенты:

  • Помидоры сливки — 3 кг.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Лук — 1 шт
  • Соль – 1 ст.л
  • Перец молотый – 0,5 ч.л.
  • Паприка молотая — 0,5 ч.л
  • Сахар – 3-4 ст.л
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Вода — 100 мл
  • Крахмал — 1 ст.л

Как приготовить кетчуп в мультиварке

  1. Помидоры помыть, отрезать серединки, смолоть.
  2. Поместить в чашу мультиварки, выбрать режим "Борщ" на 30 минут.
  3. После этого добавить целый почищенный лук, почищенный перец, все специи и варить еще 30 минут. Добавить соль и сахар по вкусу.
  4. Вынуть лавровый лист, овощи и перетереть кетчуп через сито, чтобы отделить от косточек.
  5. Затем довести до кипения и ввести разведенный в воде крахмал, мешать до загустения. Количество крохмала также регулируйте сами, так как разные виды томатов имеют разную плотность.
  6. Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и закрутить.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Соус #Кетчуп