Такого вкусного кетчупа вы еще не пробовали: готовим идеальный соус в мультиварке
Овощи сохранят все витамины
Если хотите приготовить вкусный и полезный кетчуп без лишних хлопот, попробуйте сделать это в мультиварке. Весь процесс занимает примерно час, а благодаря щадящему режиму приготовления овощи сохранят свои питательные вещества и природный аромат. Такой кетчуп получается густым и насыщенным и по вкусу намного лучше магазинного. Его можно подавать к мясу, картофелю, макаронам или использовать в качестве основы для соусов и подлив.
Рецептом в Instagram поделились на странице hotuyte_ta_smakuyte.
Ингредиенты:
- Помидоры сливки — 3 кг.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Лук — 1 шт
- Соль – 1 ст.л
- Перец молотый – 0,5 ч.л.
- Паприка молотая — 0,5 ч.л
- Сахар – 3-4 ст.л
- Лавровый лист — 2 шт.
- Вода — 100 мл
- Крахмал — 1 ст.л
Как приготовить кетчуп в мультиварке
- Помидоры помыть, отрезать серединки, смолоть.
- Поместить в чашу мультиварки, выбрать режим "Борщ" на 30 минут.
- После этого добавить целый почищенный лук, почищенный перец, все специи и варить еще 30 минут. Добавить соль и сахар по вкусу.
- Вынуть лавровый лист, овощи и перетереть кетчуп через сито, чтобы отделить от косточек.
- Затем довести до кипения и ввести разведенный в воде крахмал, мешать до загустения. Количество крохмала также регулируйте сами, так как разные виды томатов имеют разную плотность.
- Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и закрутить.