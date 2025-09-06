Такого смачного кетчупу ви ще не куштували: готуємо ідеальний соус у мультиварці
-
-
Овочі збережуть усі вітаміни
Якщо хочете приготувати смачний і корисний кетчуп без зайвих клопотів, спробуйте зробити це в мультиварці. Увесь процес займає приблизно годину, а завдяки щадному режиму готування овочі збережуть свої поживні речовини та природний аромат. Такий кетчуп виходить густим та насиченим і смакує набагато краще за магазинний. Його можна подавати до м’яса, картоплі, макаронів чи використовувати як основу для соусів і підлив.
Інгредієнти:
- Помідори сливки — 3 кг
- Перець болгарський — 1 шт
- Цибуля — 1 шт
- Сіль — 1 ст.л
- Перець мелений — 0,5 ч.л
- Паприка мелена — 0,5 ч.л
- Цукор — 3-4 ст.л
- Лавровий лист — 2 шт
- Вода — 100 мл
- Крохмаль — 1 ст.л
Як приготувати кетчуп в мультиварці
- Помідори помити, відрізати серединки, змолоти.
- Помістити в чашу мультиварки, вибрати режим "Борщ" на 30 хвилин.
- Після цього додати цілу почищену цибулю, почищений перець, всі спеції і варити ще 30 хвилин. Додати сіль та цукор до смаку.
- Вийняти лавровий лист, овочі і перетерти кетчуп через сито, щоб відділити від кісточок.
- Тоді довести до кипіння і ввести розведений у воді крохмаль, мішати до загустіння. Крохмаль також регулюйте самі, так як різні види томатів мають різну густину.
- Гарячий кетчуп розлити в стерилізовані банки і закрутити.