Такого смачного кетчупу ви ще не куштували: готуємо ідеальний соус у мультиварці

Наталя Граковська
Простий рецепт кетчупу
Простий рецепт кетчупу. Фото Freepik

Овочі збережуть усі вітаміни

Якщо хочете приготувати смачний і корисний кетчуп без зайвих клопотів, спробуйте зробити це в мультиварці. Увесь процес займає приблизно годину, а завдяки щадному режиму готування овочі збережуть свої поживні речовини та природний аромат. Такий кетчуп виходить густим та насиченим і смакує набагато краще за магазинний. Його можна подавати до м’яса, картоплі, макаронів чи використовувати як основу для соусів і підлив.

Рецептом в Instagram поділились на сторінці hotuyte_ta_smakuyte.

Інгредієнти:

  • Помідори сливки — 3 кг
  • Перець болгарський — 1 шт
  • Цибуля — 1 шт
  • Сіль — 1 ст.л
  • Перець мелений — 0,5 ч.л
  • Паприка мелена — 0,5 ч.л
  • Цукор — 3-4 ст.л
  • Лавровий лист — 2 шт
  • Вода — 100 мл
  • Крохмаль — 1 ст.л

Як приготувати кетчуп в мультиварці

  1. Помідори помити, відрізати серединки, змолоти.
  2. Помістити в чашу мультиварки, вибрати режим "Борщ" на 30 хвилин.
  3. Після цього додати цілу почищену цибулю, почищений перець, всі спеції і варити ще 30 хвилин. Додати сіль та цукор до смаку.
  4. Вийняти лавровий лист, овочі і перетерти кетчуп через сито, щоб відділити від кісточок.
  5. Тоді довести до кипіння і ввести розведений у воді крохмаль, мішати до загустіння. Крохмаль також регулюйте самі, так як різні види томатів мають різну густину.
  6. Гарячий кетчуп розлити в стерилізовані банки і закрутити.
