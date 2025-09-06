Такого смачного кетчупу ви ще не куштували: готуємо ідеальний соус у мультиварці

Овочі збережуть усі вітаміни

Якщо хочете приготувати смачний і корисний кетчуп без зайвих клопотів, спробуйте зробити це в мультиварці. Увесь процес займає приблизно годину, а завдяки щадному режиму готування овочі збережуть свої поживні речовини та природний аромат. Такий кетчуп виходить густим та насиченим і смакує набагато краще за магазинний. Його можна подавати до м’яса, картоплі, макаронів чи використовувати як основу для соусів і підлив.

Рецептом в Instagram поділились на сторінці hotuyte_ta_smakuyte.

Інгредієнти:

Помідори сливки — 3 кг

Перець болгарський — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Сіль — 1 ст.л

Перець мелений — 0,5 ч.л

Паприка мелена — 0,5 ч.л

Цукор — 3-4 ст.л

Лавровий лист — 2 шт

Вода — 100 мл

Крохмаль — 1 ст.л

Як приготувати кетчуп в мультиварці