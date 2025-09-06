Укр

Макароны с курицей в сливочно-томатном соусе: готовится просто, а вкус — непревзойденный

Наталья Граковская
Макароны с курицей в сливочно-томатном соусе
Макароны с курицей в сливочно-томатном соусе. Фото Pinterest

Сытное и вкусное блюдо

Макароны с куриным филе в сливочно-томатном соусе — это блюдо, в котором сочетаются сытность и нежный вкус. Оно прекрасно подходит и для обеда, и для ужина, ведь готовится довольно быстро, но получается полноценным и питательным. Такой вариант понравится и взрослым, и детям, так что смело готовьте его для всей семьи.

Рецептом на странице в Instagram поделился Алекс Миль.

Ингредиенты:

  • 300 г сухих макарон
  • 550 г куриного филе
  • 120 г лука
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л томатной пасты
  • 200 мл сливок 10-15%
  • 40 г пармезана
  • масло
  • соль, перец, паприка, итальянские травы, хлопья чили.

Как приготовить макароны с куриным филе в сливочно-томатном соусе

  1. Сбрызните маслом сковородку, выложите нарезанное куриное филе. Добавьте соль, перец и обжарьте, перемешивая, до золотистости. После этого уберите со сковородки.
  2. Обжарьте лук и чеснок в течение 4 минут. Добавьте томатную пасту и перец чили, перемешайте и тушите 1-2 минуты.
  3. Отварите макароны до готовности.
  4. К соусу добавьте нежирные сливки, соль, перец, итальянские травы, перемешайте и готовьте на малом огне 5-7 минут.
  5. Затем добавьте твёрдого сыра, влейте 2 половника воды из макарон, вымешайте. После этого добавьте курицу и макароны — перемешайте.
