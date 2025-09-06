Макароны с курицей в сливочно-томатном соусе: готовится просто, а вкус — непревзойденный

Сытное и вкусное блюдо

Макароны с куриным филе в сливочно-томатном соусе — это блюдо, в котором сочетаются сытность и нежный вкус. Оно прекрасно подходит и для обеда, и для ужина, ведь готовится довольно быстро, но получается полноценным и питательным. Такой вариант понравится и взрослым, и детям, так что смело готовьте его для всей семьи.

Рецептом на странице в Instagram поделился Алекс Миль.

Ингредиенты:

300 г сухих макарон

550 г куриного филе

120 г лука

2 зубчика чеснока

2 ст.л томатной пасты

200 мл сливок 10-15%

40 г пармезана

масло

соль, перец, паприка, итальянские травы, хлопья чили.

Как приготовить макароны с куриным филе в сливочно-томатном соусе