Макарони з куркою у вершково-томатному соусі: готується просто, а смак - неперевершений
Ситна та смачна страва
Макарони з курячим філе у вершково-томатному соусі — це страва, в якій поєднано ситність і ніжний смак. Вона чудово підходить і для обіду, і для вечері, адже готується досить швидко, але виходить повноцінною та поживною. Такий варіант сподобається і дорослим, і дітям, тож сміливо готуйте його для всієї родини.
Рецептом на сторінці в Instagram поділився Алекс Міль.
Інгредієнти:
- 300 г сухих макаронів
- 550 г курячого філе
- 120 г цибулі
- 2 зубчики часнику
- 2 ст.л томатної пасти
- 200 мл вершків 10-15%
- 40 г пармезану
- олія
- сіль, перець, паприка, італійські трави, пластівці чилі.
Як приготувати макарони з курячим філе у вершково-томатному соусі
- Збризніть олією сковорідку, вкиньте нарізане куряче філе. Додайте сіль, перець і обсмажте перемішуючи до золотистості. Після приберіть зі сковорідки.
- Обсмажте цибулю і часник впродовж 4 хвилин. Додайте томатну пасту і перець чилі, перемішайте і тушкуйте 1-2 хвилини.
- Відваріть макарони до готовності.
- До соусу додайте нежирні вершки, сіль, перець, італійські трави, перемішайте і готуйте на малому вогні 5-7 хвилин.
- Далі додайте твердого сиру, влийте 2 черпаки води з макарон, вимішайте. Тоді додайте курку і макарони — перемішайте.