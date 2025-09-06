Рус

Макарони з куркою у вершково-томатному соусі: готується просто, а смак - неперевершений

Наталя Граковська
Макарони з куркою у вершково-томатному соусі
Макарони з куркою у вершково-томатному соусі. Фото Pinterest

Ситна та смачна страва

Макарони з курячим філе у вершково-томатному соусі — це страва, в якій поєднано ситність і ніжний смак. Вона чудово підходить і для обіду, і для вечері, адже готується досить швидко, але виходить повноцінною та поживною. Такий варіант сподобається і дорослим, і дітям, тож сміливо готуйте його для всієї родини.

Рецептом на сторінці в Instagram поділився Алекс Міль.

Інгредієнти:

  • 300 г сухих макаронів
  • 550 г курячого філе
  • 120 г цибулі
  • 2 зубчики часнику
  • 2 ст.л томатної пасти
  • 200 мл вершків 10-15%
  • 40 г пармезану
  • олія
  • сіль, перець, паприка, італійські трави, пластівці чилі.

Як приготувати макарони з курячим філе у вершково-томатному соусі

  1. Збризніть олією сковорідку, вкиньте нарізане куряче філе. Додайте сіль, перець і обсмажте перемішуючи до золотистості. Після приберіть зі сковорідки.
  2. Обсмажте цибулю і часник впродовж 4 хвилин. Додайте томатну пасту і перець чилі, перемішайте і тушкуйте 1-2 хвилини.
  3. Відваріть макарони до готовності.
  4. До соусу додайте нежирні вершки, сіль, перець, італійські трави, перемішайте і готуйте на малому вогні 5-7 хвилин.
  5. Далі додайте твердого сиру, влийте 2 черпаки води з макарон, вимішайте. Тоді додайте курку і макарони — перемішайте.
