Простой пирог без муки, который съедается за одну минуту: готовим из картофеля, курицы и грибов

Вы будете готовить этот картофельный пирог каждый день

Этот рецепт картофельного пирога станет приятной находкой для тех, кто хочет приготовить сытное и вкусное блюдо без использования муки. Основа из картофеля прекрасно держит форму, а благодаря сочетанию курицы, грибов и помидоров вместе с заливкой пирог получается сочным и питательным. Этот закусочный пирог получается очень аппетитным и легко станет главным блюдом на столе.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша _with_anna._.

Ингредиенты:

Картофель — 500-700 г

Куриное филе — 300 г

Шампиньоны — 300 г

Помидоры — 150 г

Сыр твердый — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло

Соль, перец

Для заливки:

Яйца — 3 шт

Сметана — 200 г

Молоко – 50 г

Соль, сухой чеснок

Как приготовить картофельный пирог с курицей и грибами