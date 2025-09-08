Простой пирог без муки, который съедается за одну минуту: готовим из картофеля, курицы и грибов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вы будете готовить этот картофельный пирог каждый день
Этот рецепт картофельного пирога станет приятной находкой для тех, кто хочет приготовить сытное и вкусное блюдо без использования муки. Основа из картофеля прекрасно держит форму, а благодаря сочетанию курицы, грибов и помидоров вместе с заливкой пирог получается сочным и питательным. Этот закусочный пирог получается очень аппетитным и легко станет главным блюдом на столе.
Рецептом поделилась кулинарная блогерша _with_anna._.
Ингредиенты:
- Картофель — 500-700 г
- Куриное филе — 300 г
- Шампиньоны — 300 г
- Помидоры — 150 г
- Сыр твердый — 100 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло
- Соль, перец
Для заливки:
- Яйца — 3 шт
- Сметана — 200 г
- Молоко – 50 г
- Соль, сухой чеснок
Как приготовить картофельный пирог с курицей и грибами
- Картофель отвариваем обычным способом до готовности и выкладываем в застеленную пергаментом форму.
- Разминаем картофель стаканом, делая бортики. Смазываем поверхность маслом и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов для подрумянивания.
- Тем временем обжариваем куриное филе со специями.
- Грибы поджариваем отдельно с чесноком. Помидоры нарезаем на кубики.
- Для заливки смешиваем яйца, сметану, молоко и специи. Хорошо перемешиваем.
- Достаем форму с картофелем и выкладываем сверху начинку. Заливаем все смесью и посыпаем тертым сыром.
- Ставим в духовку еще на 40-45 минут выпекаться при температуре 180 градусов.