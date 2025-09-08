Укр

Простой пирог без муки, который съедается за одну минуту: готовим из картофеля, курицы и грибов

Наталья Граковская
Картофельный пирог, который просто тает во рту
Картофельный пирог, который просто тает во рту. Фото Коллаж "Телеграф"

Вы будете готовить этот картофельный пирог каждый день

Этот рецепт картофельного пирога станет приятной находкой для тех, кто хочет приготовить сытное и вкусное блюдо без использования муки. Основа из картофеля прекрасно держит форму, а благодаря сочетанию курицы, грибов и помидоров вместе с заливкой пирог получается сочным и питательным. Этот закусочный пирог получается очень аппетитным и легко станет главным блюдом на столе.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша _with_anna._.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500-700 г
  • Куриное филе — 300 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Помидоры — 150 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Для заливки:

  • Яйца — 3 шт
  • Сметана — 200 г
  • Молоко – 50 г
  • Соль, сухой чеснок

Как приготовить картофельный пирог с курицей и грибами

  1. Картофель отвариваем обычным способом до готовности и выкладываем в застеленную пергаментом форму.
  2. Разминаем картофель стаканом, делая бортики. Смазываем поверхность маслом и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов для подрумянивания.
  3. Тем временем обжариваем куриное филе со специями.
  4. Грибы поджариваем отдельно с чесноком. Помидоры нарезаем на кубики.
  5. Для заливки смешиваем яйца, сметану, молоко и специи. Хорошо перемешиваем.
  6. Достаем форму с картофелем и выкладываем сверху начинку. Заливаем все смесью и посыпаем тертым сыром.
  7. Ставим в духовку еще на 40-45 минут выпекаться при температуре 180 градусов.
#Рецепты #Картофель #Пирог #Выпечка #Курица