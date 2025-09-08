Простий пиріг без борошна, який з’їдається за одну хвилину: готуємо з картоплі, курки та грибів

Ви будете готувати цей картопляний пиріг щодня

Цей рецепт картопляного пирога стане приємною знахідкою для тих, хто хоче приготувати ситну та смачну страву без використання борошна. Основа з картоплі чудово тримає форму, а завдяки поєднанню курки, грибів та помідорів разом з заливкою пиріг виходить соковитим і поживним. Цей закусочний пиріг виходить дуже апетитним і легко стане головною стравою на столі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка _with_anna._.

Інгредієнти:

Картопля — 500-700 г

Куряче філе — 300 г

Печериці — 300 г

Помідори — 150 г

Сир твердий — 100 г

Часник — 1 зубчик

Оливкова олія

Сіль, перець

Для заливки:

Яйця — 3 шт

Сметана — 200 г

Молоко — 50 г

Сіль, сухий часник

Як приготувати картопляний пиріг з куркою та грибами