Простий пиріг без борошна, який з’їдається за одну хвилину: готуємо з картоплі, курки та грибів

Наталя Граковська
Картопляний пиріг, що просто тане в роті
Картопляний пиріг, що просто тане в роті. Фото Колаж "Телеграф"

Ви будете готувати цей картопляний пиріг щодня

Цей рецепт картопляного пирога стане приємною знахідкою для тих, хто хоче приготувати ситну та смачну страву без використання борошна. Основа з картоплі чудово тримає форму, а завдяки поєднанню курки, грибів та помідорів разом з заливкою пиріг виходить соковитим і поживним. Цей закусочний пиріг виходить дуже апетитним і легко стане головною стравою на столі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка _with_anna._.

Інгредієнти:

  • Картопля — 500-700 г
  • Куряче філе — 300 г
  • Печериці — 300 г
  • Помідори — 150 г
  • Сир твердий — 100 г
  • Часник — 1 зубчик
  • Оливкова олія
  • Сіль, перець

Для заливки:

  • Яйця — 3 шт
  • Сметана — 200 г
  • Молоко — 50 г
  • Сіль, сухий часник

Як приготувати картопляний пиріг з куркою та грибами

  1. Картоплю відварюємо звичайним способом до готовності та викладаємо у застелену пергаментом форму.
  2. Розминаємо картоплю склянкою, роблячи бортики. Змащуємо поверхню олією і запікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів для підрумʼянення.
  3. Тим часом обсмажуємо куряче філе зі спеціями.
  4. Гриби підсмажуємо окремо з часником. Помідори нарізаємо на кубики.
  5. Для заливки змішуємо яйця, сметану, молоко, та спеції. Добре перемішуємо.
  6. Дістаємо форму з картоплею та викладаємо зверху начинку. Заливаємо все сумішшю та посипаємо тертим сиром.
  7. Ставимо у духовку ще на 40-45 хвилин випікатись при температурі 180 градусів.
#Рецепти #Картопля #Пиріг #Випічка #Курка