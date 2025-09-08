Простий пиріг без борошна, який з’їдається за одну хвилину: готуємо з картоплі, курки та грибів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ви будете готувати цей картопляний пиріг щодня
Цей рецепт картопляного пирога стане приємною знахідкою для тих, хто хоче приготувати ситну та смачну страву без використання борошна. Основа з картоплі чудово тримає форму, а завдяки поєднанню курки, грибів та помідорів разом з заливкою пиріг виходить соковитим і поживним. Цей закусочний пиріг виходить дуже апетитним і легко стане головною стравою на столі.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка _with_anna._.
Інгредієнти:
- Картопля — 500-700 г
- Куряче філе — 300 г
- Печериці — 300 г
- Помідори — 150 г
- Сир твердий — 100 г
- Часник — 1 зубчик
- Оливкова олія
- Сіль, перець
Для заливки:
- Яйця — 3 шт
- Сметана — 200 г
- Молоко — 50 г
- Сіль, сухий часник
Як приготувати картопляний пиріг з куркою та грибами
- Картоплю відварюємо звичайним способом до готовності та викладаємо у застелену пергаментом форму.
- Розминаємо картоплю склянкою, роблячи бортики. Змащуємо поверхню олією і запікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів для підрумʼянення.
- Тим часом обсмажуємо куряче філе зі спеціями.
- Гриби підсмажуємо окремо з часником. Помідори нарізаємо на кубики.
- Для заливки змішуємо яйця, сметану, молоко, та спеції. Добре перемішуємо.
- Дістаємо форму з картоплею та викладаємо зверху начинку. Заливаємо все сумішшю та посипаємо тертим сиром.
- Ставимо у духовку ще на 40-45 хвилин випікатись при температурі 180 градусів.