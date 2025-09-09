Лучше маринованных или квашеных: рецепт вяленых помидоров на зиму

Такие помидоры обладают насыщенным вкусом и могут использоваться во многих блюдах.

Многие привыкли квасить или мариновать помидоры на зиму, ведь это проверенный способ сохранить овощи. Но кроме традиционных заготовок, есть еще один прекрасный вариант — вяленые томаты. Правда, процесс сушки помидоров занимает немало времени. Однако результат того стоит. Вяленые помидоры имеют неповторимый и насыщенный вкус. Их можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, мясные и овощные блюда, а также использовать для приготовления бутербродов.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша ize_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты на полулитровую банку:

помидоры мясистые, лучше сорта "Сливка" — 2-3 кг;

соль;

сушеный базилик;

чеснок 1-2 зубчика;

растительное масло 0,4-0,5 л.

Как приготовить вяленые помидоры