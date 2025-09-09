Укр

Лучше маринованных или квашеных: рецепт вяленых помидоров на зиму

Наталья Граковская
Вяленые помидоры — отличная альтернатива традиционной консервации. Фото Freepik

Такие помидоры обладают насыщенным вкусом и могут использоваться во многих блюдах.

Многие привыкли квасить или мариновать помидоры на зиму, ведь это проверенный способ сохранить овощи. Но кроме традиционных заготовок, есть еще один прекрасный вариант — вяленые томаты. Правда, процесс сушки помидоров занимает немало времени. Однако результат того стоит. Вяленые помидоры имеют неповторимый и насыщенный вкус. Их можно добавлять в салаты, пасту, пиццу, мясные и овощные блюда, а также использовать для приготовления бутербродов.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша ize_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты на полулитровую банку:

  • помидоры мясистые, лучше сорта "Сливка" — 2-3 кг;
  • соль;
  • сушеный базилик;
  • чеснок 1-2 зубчика;
  • растительное масло 0,4-0,5 л.

Как приготовить вяленые помидоры

  1. Помытые помидоры разрезать пополам. Посыпать солью и оставить на несколько часов, чтобы стекла лишняя жидкость. Ее можно слить и использовать для приготовления других блюд, например, борща.
  2. Томаты выложить в сушилку или на противень для духовки. Сушить при температуре 70°С до тех пор, пока помидоры не станут сухими внутри, но останутся эластичными.
  3. Выложить томаты в стерильную банку. Посыпать сушеным базиликом.
  4. Масло довести до кипения. Добавить в него измельченный чеснок и залить горячим рассолом помидоры в банках.
  5. Закрыть банки крышками.
