Краще за мариновані чи квашені: рецепт в'ялених помідорів на зиму

Такі помідори мають насичений смак і можуть використовуватись у багатьох стравах

Багато хто звикли квасити або маринувати помідори на зиму, адже це перевірений спосіб зберегти овочі. Та крім традиційних заготівель, є ще один чудовий варіант — в’ялені томати. Щоправда, процес сушіння помідорів займає чимало часу. Проте результат того вартий. В'ялені помідори мають неповторний та насичений смак. Їх можна додавати до салатів, пасти, піци, м’ясних та овочевих страв, а також використовувати для приготування бутербродів.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка ize_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти на півлітрову банку:

помідори м'ясисті, краще сорту "Сливка" — 2-3 кг;

сіль;

сушений базилік;

часник 1-2 зубчики;

олія 0,4-0,5 л.

Як приготувати в'ялені помідори