Гречка с мясом в горшочках: это блюдо готовится само, пока вы отдыхаете

Рецепт без лишней мороки и горы грязной посуды

Вместо того чтобы готовить гречку и мясо по отдельности, попробуйте объединить их в одном блюде. Благодаря запеканию в горшочках и добавлению овощей блюдо получается сочным. Такой способ приготовления позволяет получить полноценный и сытный обед или ужин без лишних хлопот, ведь блюдо готовится практически само.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко. Она также советует брать гречку с мясом на работу или в дорогу.

Ингредиенты (на 1 порцию):

Гречка – 100 г;

Бульон – 250 мл;

Мясо — 200 г;

Овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока;

Соль, перец – по вкусу;

Паприка – 1 ч.л;

Специя для мяса – 1 ч.л;

Сыр твердый – 30 г.

Как приготовить гречку с мясом в горшочках

В горшочек (или форму для запекания) выложить гречку и залить ее бульоном. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи. Выложить натертый сыр. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190°C примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.

По желанию можно предварительно поджарить лук – блюдо будет еще более ароматным.