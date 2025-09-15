Укр

Гречка с мясом в горшочках: это блюдо готовится само, пока вы отдыхаете

Наталья Граковская
Гречка с мясом в горшках – идеальное блюдо на обед или ужин
Гречка с мясом в горшках – идеальное блюдо на обед или ужин. Фото Коллаж "Телеграф"

Рецепт без лишней мороки и горы грязной посуды

Вместо того чтобы готовить гречку и мясо по отдельности, попробуйте объединить их в одном блюде. Благодаря запеканию в горшочках и добавлению овощей блюдо получается сочным. Такой способ приготовления позволяет получить полноценный и сытный обед или ужин без лишних хлопот, ведь блюдо готовится практически само.

Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко. Она также советует брать гречку с мясом на работу или в дорогу.

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Гречка – 100 г;
  • Бульон – 250 мл;
  • Мясо — 200 г;
  • Овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Паприка – 1 ч.л;
  • Специя для мяса – 1 ч.л;
  • Сыр твердый – 30 г.

Как приготовить гречку с мясом в горшочках

  1. В горшочек (или форму для запекания) выложить гречку и залить ее бульоном.
  2. Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.
  3. Выложить натертый сыр.
  4. Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190°C примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.

По желанию можно предварительно поджарить лук – блюдо будет еще более ароматным.

Теги:
#Мясо #Рецепты #Гречка