Гречка с мясом в горшочках: это блюдо готовится само, пока вы отдыхаете
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт без лишней мороки и горы грязной посуды
Вместо того чтобы готовить гречку и мясо по отдельности, попробуйте объединить их в одном блюде. Благодаря запеканию в горшочках и добавлению овощей блюдо получается сочным. Такой способ приготовления позволяет получить полноценный и сытный обед или ужин без лишних хлопот, ведь блюдо готовится практически само.
Рецептом поделилась кулинарная блогер Ольга Рябенко. Она также советует брать гречку с мясом на работу или в дорогу.
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Гречка – 100 г;
- Бульон – 250 мл;
- Мясо — 200 г;
- Овощи: помидоры, лук, зубчик чеснока;
- Соль, перец – по вкусу;
- Паприка – 1 ч.л;
- Специя для мяса – 1 ч.л;
- Сыр твердый – 30 г.
Как приготовить гречку с мясом в горшочках
- В горшочек (или форму для запекания) выложить гречку и залить ее бульоном.
- Добавить нарезанное мясо, лук, помидоры, чеснок и специи.
- Выложить натертый сыр.
- Накрыть крышкой или фольгой и поставить в духовку на 190°C примерно на 1 час 20 минут. Ориентироваться по своей духовке.
По желанию можно предварительно поджарить лук – блюдо будет еще более ароматным.