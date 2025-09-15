Гречка з м'ясом у горщиках: ця страва готується сама, поки ви відпочиваєте
-
-
Читать на русском
Рецепт без зайвої мороки та гори брудного посуду
Замість того щоб готувати гречку та м’ясо окремо, спробуйте поєднати їх в одній страві. Завдяки запіканню в горщиках та додаванню овочів страва виходить соковитою. Такий спосіб приготування дозволяє отримати повноцінний і ситний обід чи вечерю без зайвих клопотів, адже страва готується практично сама.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Вона також радить брати гречку з м'ясом на роботу чи в дорогу.
Інгредієнти (на 1 порцію):
- Гречка — 100 г;
- Бульйон — 250 мл;
- Мʼясо — 200 г;
- Овочі: помідори, цибуля, зубчик часнику;
- Сіль, перець — на смак;
- Паприка — 1 ч.л;
- Спеція для мʼяса — 1 ч.л;
- Сир твердий — 30 г.
Як приготувати гречку з м'ясом в горщиках
- У горщик (або форму для запікання) викласти гречку та залити її бульйоном.
- Додати нарізане мʼясо, цибулю, помідори, часник та спеції.
- Викласти натертий сир.
- Накрити кришкою або фольгою та поставити у духовку на 190°C приблизно на 1 годину 20 хвилин. Орієнтуватися по своїй духовці.
За бажанням можна попередньо підсмажити цибулю — страва буде ще ароматніша.