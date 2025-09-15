Гречка з м'ясом у горщиках: ця страва готується сама, поки ви відпочиваєте

Рецепт без зайвої мороки та гори брудного посуду

Замість того щоб готувати гречку та м’ясо окремо, спробуйте поєднати їх в одній страві. Завдяки запіканню в горщиках та додаванню овочів страва виходить соковитою. Такий спосіб приготування дозволяє отримати повноцінний і ситний обід чи вечерю без зайвих клопотів, адже страва готується практично сама.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Вона також радить брати гречку з м'ясом на роботу чи в дорогу.

Інгредієнти (на 1 порцію):

Гречка — 100 г;

Бульйон — 250 мл;

Мʼясо — 200 г;

Овочі: помідори, цибуля, зубчик часнику;

Сіль, перець — на смак;

Паприка — 1 ч.л;

Спеція для мʼяса — 1 ч.л;

Сир твердий — 30 г.

Як приготувати гречку з м'ясом в горщиках

У горщик (або форму для запікання) викласти гречку та залити її бульйоном. Додати нарізане мʼясо, цибулю, помідори, часник та спеції. Викласти натертий сир. Накрити кришкою або фольгою та поставити у духовку на 190°C приблизно на 1 годину 20 хвилин. Орієнтуватися по своїй духовці.

За бажанням можна попередньо підсмажити цибулю — страва буде ще ароматніша.