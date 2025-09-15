Рус

Гречка з м'ясом у горщиках: ця страва готується сама, поки ви відпочиваєте

Наталя Граковська
Читать на русском
Гречка з м’ясом у горщиках - ідеальна страва на обід чи вечерю
Гречка з м’ясом у горщиках - ідеальна страва на обід чи вечерю. Фото Колаж "Телеграф"

Рецепт без зайвої мороки та гори брудного посуду

Замість того щоб готувати гречку та м’ясо окремо, спробуйте поєднати їх в одній страві. Завдяки запіканню в горщиках та додаванню овочів страва виходить соковитою. Такий спосіб приготування дозволяє отримати повноцінний і ситний обід чи вечерю без зайвих клопотів, адже страва готується практично сама.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка Ольга Рябенко. Вона також радить брати гречку з м'ясом на роботу чи в дорогу.

Інгредієнти (на 1 порцію):

  • Гречка — 100 г;
  • Бульйон — 250 мл;
  • Мʼясо — 200 г;
  • Овочі: помідори, цибуля, зубчик часнику;
  • Сіль, перець — на смак;
  • Паприка — 1 ч.л;
  • Спеція для мʼяса — 1 ч.л;
  • Сир твердий — 30 г.

Як приготувати гречку з м'ясом в горщиках

  1. У горщик (або форму для запікання) викласти гречку та залити її бульйоном.
  2. Додати нарізане мʼясо, цибулю, помідори, часник та спеції.
  3. Викласти натертий сир.
  4. Накрити кришкою або фольгою та поставити у духовку на 190°C приблизно на 1 годину 20 хвилин. Орієнтуватися по своїй духовці.

За бажанням можна попередньо підсмажити цибулю — страва буде ще ароматніша.

#М'ясо #Рецепти #Гречка