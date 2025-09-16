Невероятно воздушный десерт: как приготовить "яблочное облако" всего из трех ингредиентов (видео)
Читати українською
Просто пальчики оближешь!
Яблоки — один из самых популярных фруктов, который используют в кулинарии для приготовления десертов, соков, джемов и домашних напитков, таких как "Живчик". Из них делают цукаты, пудинги, запеканки и всевозможную выпечку.
Но сегодня мы предлагаем легкий и воздушный десерт "яблочное облако", сочетающий нежные яблоки и взбитые белки в сладком воздушном вкусе. Этот рецепт идеально подходит для быстрого перекуса или легкого сладкого наслаждения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "roksolana.harasymiv".
Как приготовить десерт "Яблочное облако"
Ингредиенты:
- яблоко – 0,5 шт.;
- белки – 2 шт.;
- кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.;
- лимонный сок (по желанию) – 2–3 капли;
Способ приготовления:
- Очистить яблоко и порезать на маленькие кубики.
- Взбить белки в пену, постепенно добавляя кукурузный крахмал.
- Добавить яблоки и аккуратно перемешать лопаткой.
- При желании добавить несколько капель лимонного сока для свежести вкуса.
- Выложить массу на силиконовый коврик или пергамент на противень.
- Выпекать в разогретой духовке до 180 °C 13–15 минут, охладить перед подачей.