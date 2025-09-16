Укр

Невероятно воздушный десерт: как приготовить "яблочное облако" всего из трех ингредиентов (видео)

Готовится легко и просто
Фото instagram.com

Просто пальчики оближешь!

Яблоки — один из самых популярных фруктов, который используют в кулинарии для приготовления десертов, соков, джемов и домашних напитков, таких как "Живчик". Из них делают цукаты, пудинги, запеканки и всевозможную выпечку.

Но сегодня мы предлагаем легкий и воздушный десерт "яблочное облако", сочетающий нежные яблоки и взбитые белки в сладком воздушном вкусе. Этот рецепт идеально подходит для быстрого перекуса или легкого сладкого наслаждения. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "roksolana.harasymiv".

Как приготовить десерт "Яблочное облако"

Ингредиенты:

  • яблоко – 0,5 шт.;
  • белки – 2 шт.;
  • кукурузный крахмал – 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок (по желанию) – 2–3 капли;

Способ приготовления:

  1. Очистить яблоко и порезать на маленькие кубики.
  2. Взбить белки в пену, постепенно добавляя кукурузный крахмал.
  3. Добавить яблоки и аккуратно перемешать лопаткой.
  4. При желании добавить несколько капель лимонного сока для свежести вкуса.
  5. Выложить массу на силиконовый коврик или пергамент на противень.
  6. Выпекать в разогретой духовке до 180 °C 13–15 минут, охладить перед подачей.
