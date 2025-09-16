Неймовірно повітряний десерт: як приготувати "яблучну хмаринку" всього з трьох інгредієнтів (відео)

Просто пальчики оближеш!

Яблука — один із найпопулярніших фруктів, який використовують у кулінарії для приготування десертів, соків, джемів та домашніх напоїв, як-от "Живчик". З них роблять цукати, пудинги, запіканки та різноманітну випічку.

Але сьогодні ми пропонуємо легкий і повітряний десерт "яблучна хмаринка", який поєднує ніжні яблука та збиті білки у солодкому повітряному смаку. Цей рецепт ідеально підходить для швидкого перекусу або легкої солодкої насолоди. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".

Як приготувати десерт "Яблучна хмаринка"

Інгредієнти:

яблуко – 0,5 шт.;

білки – 2 шт.;

кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л.;

лимонний сік (за бажанням) – 2–3 краплі;

Спосіб приготування: