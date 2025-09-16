Неймовірно повітряний десерт: як приготувати "яблучну хмаринку" всього з трьох інгредієнтів (відео)
-
-
Просто пальчики оближеш!
Яблука — один із найпопулярніших фруктів, який використовують у кулінарії для приготування десертів, соків, джемів та домашніх напоїв, як-от "Живчик". З них роблять цукати, пудинги, запіканки та різноманітну випічку.
Але сьогодні ми пропонуємо легкий і повітряний десерт "яблучна хмаринка", який поєднує ніжні яблука та збиті білки у солодкому повітряному смаку. Цей рецепт ідеально підходить для швидкого перекусу або легкої солодкої насолоди. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".
Як приготувати десерт "Яблучна хмаринка"
Інгредієнти:
- яблуко – 0,5 шт.;
- білки – 2 шт.;
- кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л.;
- лимонний сік (за бажанням) – 2–3 краплі;
Спосіб приготування:
- Очистити яблуко та нарізати на невеликі кубики.
- Збити білки до піни, поступово додаючи кукурудзяний крохмаль.
- Додати яблука та акуратно перемішати лопаткою.
- За бажанням додати кілька крапель лимонного соку для свіжості смаку.
- Викласти масу на силіконовий килимок або пергамент на деко.
- Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 13–15 хвилин, охолодити перед подачею.