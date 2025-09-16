Рус

Неймовірно повітряний десерт: як приготувати "яблучну хмаринку" всього з трьох інгредієнтів (відео)

Марія Швець
Готується легко та просто
Готується легко та просто. Фото instagram.com

Просто пальчики оближеш!

Яблука — один із найпопулярніших фруктів, який використовують у кулінарії для приготування десертів, соків, джемів та домашніх напоїв, як-от "Живчик". З них роблять цукати, пудинги, запіканки та різноманітну випічку.

Але сьогодні ми пропонуємо легкий і повітряний десерт "яблучна хмаринка", який поєднує ніжні яблука та збиті білки у солодкому повітряному смаку. Цей рецепт ідеально підходить для швидкого перекусу або легкої солодкої насолоди. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "roksolana.harasymiv".

Як приготувати десерт "Яблучна хмаринка"

Інгредієнти:

  • яблуко – 0,5 шт.;
  • білки – 2 шт.;
  • кукурудзяний крохмаль – 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік (за бажанням) – 2–3 краплі;

Спосіб приготування:

  1. Очистити яблуко та нарізати на невеликі кубики.
  2. Збити білки до піни, поступово додаючи кукурудзяний крохмаль.
  3. Додати яблука та акуратно перемішати лопаткою.
  4. За бажанням додати кілька крапель лимонного соку для свіжості смаку.
  5. Викласти масу на силіконовий килимок або пергамент на деко.
  6. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 13–15 хвилин, охолодити перед подачею.
