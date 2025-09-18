Попробуйте один раз и будете готовить постоянно: рецепт вкусной грибной намазки
-
-
Намазка из грибов на хрустящем хлебе – хороший вариант вкусного завтрака
Грибная намазка — это вкусная и очень универсальная закуска. Ее можно подавать на свежем хлебе или гренках на завтрак или как дополнение к горячему супу на обед. К тому же готовить намазку из грибов очень просто. Достаточно нарезать продукты, обжарить их и смешать. Самое сложное — дождаться, когда намазка остынет и ее можно будет есть.
Рецептом закуски поделились на YouTube-канале Кулинарні рецепті від Надії.
Ингредиенты
- Шампиньоны — 300 г
- Лук — 1 шт
- Сливочное масло – 150 г
- Соль, перец — по вкусу
- Сушеные молотые белые грибы — 0.5 ч.л.
- Сушеная молотая паприка – 0.5 ч.л
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Масло для жарки
Как приготовить грибную намазку
- Нарежьте предварительно очищенные и помытые шампиньоны мелкими кубиками.
- Нарежьте лук мелкими кубиками.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите на сковороду грибы и жарьте их на среднем огне, пока не испарится вся влага.
- Продолжайте обжаривать грибы еще 2 минуты до легкого румяного цвета. При необходимости, добавьте немного масла.
- Добавьте нарезанный лук, перемешайте и жарьте вместе с грибами еще 2-3 минуты, пока лук не обжарится.
- Добавьте по вкусу соль, перец, пол чайной ложки сушеных молотых белых грибов, пол чайной ложки сушеной паприки и 2-3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Готовьте еще 2 минуты, затем выключите огонь.
- Оставьте смесь остывать до комнатной температуры.
- Переложите охлажденную смесь в миску к сливочному маслу комнатной температуры. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились.
- Переложите готовую намазку в контейнер и поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы она загустела.
