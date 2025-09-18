Укр

Попробуйте один раз и будете готовить постоянно: рецепт вкусной грибной намазки

Наталья Граковская
Закуска из грибов и лука
Закуска из грибов и лука. Фото Скриншот YouTube

Намазка из грибов на хрустящем хлебе – хороший вариант вкусного завтрака

Грибная намазка — это вкусная и очень универсальная закуска. Ее можно подавать на свежем хлебе или гренках на завтрак или как дополнение к горячему супу на обед. К тому же готовить намазку из грибов очень просто. Достаточно нарезать продукты, обжарить их и смешать. Самое сложное — дождаться, когда намазка остынет и ее можно будет есть.

Рецептом закуски поделились на YouTube-канале Кулинарні рецепті від Надії.

Ингредиенты

  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук — 1 шт
  • Сливочное масло – 150 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Сушеные молотые белые грибы — 0.5 ч.л.
  • Сушеная молотая паприка – 0.5 ч.л
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Масло для жарки

Как приготовить грибную намазку

  1. Нарежьте предварительно очищенные и помытые шампиньоны мелкими кубиками.
  2. Нарежьте лук мелкими кубиками.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите на сковороду грибы и жарьте их на среднем огне, пока не испарится вся влага.
  4. Продолжайте обжаривать грибы еще 2 минуты до легкого румяного цвета. При необходимости, добавьте немного масла.
  5. Добавьте нарезанный лук, перемешайте и жарьте вместе с грибами еще 2-3 минуты, пока лук не обжарится.
  6. Добавьте по вкусу соль, перец, пол чайной ложки сушеных молотых белых грибов, пол чайной ложки сушеной паприки и 2-3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Готовьте еще 2 минуты, затем выключите огонь.
  7. Оставьте смесь остывать до комнатной температуры.
  8. Переложите охлажденную смесь в миску к сливочному маслу комнатной температуры. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились.
  9. Переложите готовую намазку в контейнер и поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы она загустела.

