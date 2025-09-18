Попробуйте один раз и будете готовить постоянно: рецепт вкусной грибной намазки

Намазка из грибов на хрустящем хлебе – хороший вариант вкусного завтрака

Грибная намазка — это вкусная и очень универсальная закуска. Ее можно подавать на свежем хлебе или гренках на завтрак или как дополнение к горячему супу на обед. К тому же готовить намазку из грибов очень просто. Достаточно нарезать продукты, обжарить их и смешать. Самое сложное — дождаться, когда намазка остынет и ее можно будет есть.

Рецептом закуски поделились на YouTube-канале Кулинарні рецепті від Надії.

Ингредиенты

Шампиньоны — 300 г

Лук — 1 шт

Сливочное масло – 150 г

Соль, перец — по вкусу

Сушеные молотые белые грибы — 0.5 ч.л.

Сушеная молотая паприка – 0.5 ч.л

Чеснок — 2-3 зубчика

Масло для жарки

Как приготовить грибную намазку

Нарежьте предварительно очищенные и помытые шампиньоны мелкими кубиками. Нарежьте лук мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите на сковороду грибы и жарьте их на среднем огне, пока не испарится вся влага. Продолжайте обжаривать грибы еще 2 минуты до легкого румяного цвета. При необходимости, добавьте немного масла. Добавьте нарезанный лук, перемешайте и жарьте вместе с грибами еще 2-3 минуты, пока лук не обжарится. Добавьте по вкусу соль, перец, пол чайной ложки сушеных молотых белых грибов, пол чайной ложки сушеной паприки и 2-3 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Готовьте еще 2 минуты, затем выключите огонь. Оставьте смесь остывать до комнатной температуры. Переложите охлажденную смесь в миску к сливочному маслу комнатной температуры. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились. Переложите готовую намазку в контейнер и поставьте в холодильник на 10-15 минут, чтобы она загустела.

