Никто и не заметит, что в этих котлетах мало мяса: один ингредиент сделает их сытными
Читати українською
Котлеты с гречкой помогут разнообразить привычное меню
Для вкусных котлет не всегда нужно много мяса. Если добавить в фарш гречку, блюдо получится более питательным, а при правильном приготовлении не будет хуже классических мясных.
Рецептом экономных котлет поделились на YouTube-канале Ще смачніше. Простой набор ингредиентов и легкое приготовление позволят быстро создать вкусное и полезное блюдо для всей семьи.
Ингредиенты
- мясо — 400 г
- гречка – 250 г
- хлеб — 2-3 ломтика
- яйцо — 1шт.
- лук — 60-70 г
- чеснок — 7-10 г
- соль — 1 ч.л
- паприка — 1ч.л
- перец черный молотый — 1/2ч.л
- молоко (или вода) — 20 мл
- панировочные сухари — 5 ст.л
- масло — 20-30 мл
Как приготовить котлеты с гречкой
- Отварите гречневую крупу в подсоленной воде в течение 20-25 минут. После этого охладите ее.
- Размочите белый хлеб в молоке или воде. Жидкость не отцеживайте, потому что ее нужно будет добавить в фарш.
- Очистите и натрите на терке лук и чеснок. Чеснок также можно пропустить через пресс. По желанию, чеснок можно не добавлять или заменить сушеным.
- Перекрутите мясо через мясорубку (или измельчите в комбайне). Вместе с мясом пропустите хлеб и гречку.
- В фарш добавьте яйцо, измельченный лук и чеснок, специи и тщательно перемешайте.
- Отбейте фарш, а затем отправьте его в холодильник на 15-20 минут, чтобы он напитался ароматами.
- Сформируйте котлеты желаемой формы и величины. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях или муке.
- Жарьте котлеты на огне выше среднего по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Переверните котлеты, уменьшите огонь до ниже среднего и жарьте под крышкой, чтобы они хорошо прожарились внутри.