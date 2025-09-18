Никто и не заметит, что в этих котлетах мало мяса: один ингредиент сделает их сытными

Котлеты с гречкой помогут разнообразить привычное меню

Для вкусных котлет не всегда нужно много мяса. Если добавить в фарш гречку, блюдо получится более питательным, а при правильном приготовлении не будет хуже классических мясных.

Рецептом экономных котлет поделились на YouTube-канале Ще смачніше. Простой набор ингредиентов и легкое приготовление позволят быстро создать вкусное и полезное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты

мясо — 400 г

гречка – 250 г

хлеб — 2-3 ломтика

яйцо — 1шт.

лук — 60-70 г

чеснок — 7-10 г

соль — 1 ч.л

паприка — 1ч.л

перец черный молотый — 1/2ч.л

молоко (или вода) — 20 мл

панировочные сухари — 5 ст.л

масло — 20-30 мл

Как приготовить котлеты с гречкой