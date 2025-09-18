Укр

Никто и не заметит, что в этих котлетах мало мяса: один ингредиент сделает их сытными

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Котлеты с гречкой
Котлеты с гречкой. Фото Freepik

Котлеты с гречкой помогут разнообразить привычное меню

Для вкусных котлет не всегда нужно много мяса. Если добавить в фарш гречку, блюдо получится более питательным, а при правильном приготовлении не будет хуже классических мясных.

Рецептом экономных котлет поделились на YouTube-канале Ще смачніше. Простой набор ингредиентов и легкое приготовление позволят быстро создать вкусное и полезное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты

  • мясо — 400 г
  • гречка – 250 г
  • хлеб — 2-3 ломтика
  • яйцо — 1шт.
  • лук — 60-70 г
  • чеснок — 7-10 г
  • соль — 1 ч.л
  • паприка — 1ч.л
  • перец черный молотый — 1/2ч.л
  • молоко (или вода) — 20 мл
  • панировочные сухари — 5 ст.л
  • масло — 20-30 мл

Как приготовить котлеты с гречкой

  1. Отварите гречневую крупу в подсоленной воде в течение 20-25 минут. После этого охладите ее.
  2. Размочите белый хлеб в молоке или воде. Жидкость не отцеживайте, потому что ее нужно будет добавить в фарш.
  3. Очистите и натрите на терке лук и чеснок. Чеснок также можно пропустить через пресс. По желанию, чеснок можно не добавлять или заменить сушеным.
  4. Перекрутите мясо через мясорубку (или измельчите в комбайне). Вместе с мясом пропустите хлеб и гречку.
  5. В фарш добавьте яйцо, измельченный лук и чеснок, специи и тщательно перемешайте.
  6. Отбейте фарш, а затем отправьте его в холодильник на 15-20 минут, чтобы он напитался ароматами.
  7. Сформируйте котлеты желаемой формы и величины. Обваляйте каждую котлету в панировочных сухарях или муке.
  8. Жарьте котлеты на огне выше среднего по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
  9. Переверните котлеты, уменьшите огонь до ниже среднего и жарьте под крышкой, чтобы они хорошо прожарились внутри.
Теги:
#Рецепты #Гречка #Котлеты