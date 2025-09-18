Ніхто й не помітить, що в цих котлетах мало м’яса: один інгредієнт зробить їх ситними

Котлети з гречкою допоможуть урізноманітнити звичне меню

Для смачних котлет не завжди потрібно багато м’яса. Якщо додати до фаршу гречку, страва вийде поживнішою, а при правильному приготуванні не буде гіршою за класичні м’ясні.

Рецептом економних котлет поділилися на YouTube-каналі Ще смачніше. Простий набір інгредієнтів і легке приготування дозволять швидко створити смачну й корисну страву для всієї родини.

Інгредієнти

м'ясо — 400 г

гречка — 250 г

хліб — 2-3 скибки

яйце — 1шт.

цибуля — 60-70 г

часник — 7-10 г

сіль — 1 ч.л

паприка — 1ч.л

перець чорний мелений — 1/2ч.л

молоко (або вода) — 20 мл

панірувальні сухарі — 5 ст.л

олія — 20-30 мл

Як приготувати котлети з гречкою