Ніхто й не помітить, що в цих котлетах мало м’яса: один інгредієнт зробить їх ситними
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Котлети з гречкою допоможуть урізноманітнити звичне меню
Для смачних котлет не завжди потрібно багато м’яса. Якщо додати до фаршу гречку, страва вийде поживнішою, а при правильному приготуванні не буде гіршою за класичні м’ясні.
Рецептом економних котлет поділилися на YouTube-каналі Ще смачніше. Простий набір інгредієнтів і легке приготування дозволять швидко створити смачну й корисну страву для всієї родини.
Інгредієнти
- м'ясо — 400 г
- гречка — 250 г
- хліб — 2-3 скибки
- яйце — 1шт.
- цибуля — 60-70 г
- часник — 7-10 г
- сіль — 1 ч.л
- паприка — 1ч.л
- перець чорний мелений — 1/2ч.л
- молоко (або вода) — 20 мл
- панірувальні сухарі — 5 ст.л
- олія — 20-30 мл
Як приготувати котлети з гречкою
- Відваріть гречану крупу в підсоленій воді протягом 20-25 хвилин. Після цього охолодіть її.
- Розмочіть білий хліб у молоці або воді. Рідину не відціджуйте, бо її потрібно буде додати до фаршу.
- Очистьте та натріть на тертці цибулю і часник. Часник також можна пропустити через прес. За бажанням, часник можна не додавати або замінити сушеним.
- Перекрутіть м'ясо через м'ясорубку (або подрібніть у комбайні). Разом з м'ясом пропустіть хліб і гречку.
- До фаршу додайте яйце, подрібнену цибулю та часник, спеції та ретельно перемішайте.
- Відбийте фарш, а потім відправте його в холодильник на 15-20 хвилин, щоб він наситився ароматами.
- Сформуйте котлети бажаної форми та величини. Обваляйте кожну котлету в панірувальних сухарях або борошні.
- Смажте котлети на вогні вище середнього по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
- Переверніть котлети, зменште вогонь до нижче середнього і смажте під кришкою, щоб вони добре просмажилися всередині.