Ніхто й не помітить, що в цих котлетах мало м’яса: один інгредієнт зробить їх ситними

Наталя Граковська
Котлети з гречкою
Котлети з гречкою. Фото Freepik

Котлети з гречкою допоможуть урізноманітнити звичне меню

Для смачних котлет не завжди потрібно багато м’яса. Якщо додати до фаршу гречку, страва вийде поживнішою, а при правильному приготуванні не буде гіршою за класичні м’ясні.

Рецептом економних котлет поділилися на YouTube-каналі Ще смачніше. Простий набір інгредієнтів і легке приготування дозволять швидко створити смачну й корисну страву для всієї родини.

Інгредієнти

  • м'ясо — 400 г
  • гречка — 250 г
  • хліб — 2-3 скибки
  • яйце — 1шт.
  • цибуля — 60-70 г
  • часник — 7-10 г
  • сіль — 1 ч.л
  • паприка — 1ч.л
  • перець чорний мелений — 1/2ч.л
  • молоко (або вода) — 20 мл
  • панірувальні сухарі — 5 ст.л
  • олія — 20-30 мл

Як приготувати котлети з гречкою

  1. Відваріть гречану крупу в підсоленій воді протягом 20-25 хвилин. Після цього охолодіть її.
  2. Розмочіть білий хліб у молоці або воді. Рідину не відціджуйте, бо її потрібно буде додати до фаршу.
  3. Очистьте та натріть на тертці цибулю і часник. Часник також можна пропустити через прес. За бажанням, часник можна не додавати або замінити сушеним.
  4. Перекрутіть м'ясо через м'ясорубку (або подрібніть у комбайні). Разом з м'ясом пропустіть хліб і гречку.
  5. До фаршу додайте яйце, подрібнену цибулю та часник, спеції та ретельно перемішайте.
  6. Відбийте фарш, а потім відправте його в холодильник на 15-20 хвилин, щоб він наситився ароматами.
  7. Сформуйте котлети бажаної форми та величини. Обваляйте кожну котлету в панірувальних сухарях або борошні.
  8. Смажте котлети на вогні вище середнього по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
  9. Переверніть котлети, зменште вогонь до нижче середнього і смажте під кришкою, щоб вони добре просмажилися всередині.
