Горчичный маринад для кабачков, цукини и патиссонов: рецепт вкусной заготовки на зиму
Маринад из двух видов горчицы придает овощам особый вкус
Вкус заготовленных на зиму овощей в первую очередь зависит от маринада. В этом рецепте используется горчичный маринад, который подходит для кабачков, патиссонов и цукини. Горчица двух видов придает овощам легкую остроту и насыщенный вкус. А главное — готовится все очень быстро и просто.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Екатерина Бобылева. Из указанного количества ингредиентов у вас получится две полулитровые и одна 750-граммовая баночка заготовки.
Ингредиенты:
- Патиссон (1,5 кг)
- Масло растительное – 100 мл
- Яблочный уксус – 100 мл
- Вода – 100 мл
- Сахар – 100 г
- Соль – 1 ст. л.
- Медовая горчица – 30 г
- Дижонская горчица – 30 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Острый перец чили – 1 шт.
- Смесь перцев (включая душитсый) – 0,5 ч. л.
Как приготовить
- Нарежьте патиссоны брусочками и высыпьте их в кастрюлю.
- Добавьте к патиссонам острый перец чили и пропущенный через пресс чеснок.
- Также добавьте яблочный уксус, воду, масло, сахар, соль, смесь перцев, медовую и дижонскую горчицу.
- Смешайте все ингредиенты в кастрюле, чтобы сахар и соль слегка распределились.
- Поставьте кастрюлю на огонь. Когда услышите "шкварчание" (это будет означать, что овощи пустили сок), варите еще 15 минут, периодически помешивая. Патиссоны должны стать мягкими, но остаться хрустящими.
- Подготовьте баночки (простерилизуйте их, а крышки прокипятите).
- Горячие патиссоны плотно разложите по стерилизованным баночкам. Долейте в баночки сок, который остался в кастрюле. Плотно закрутите крышками и оставьте до полного остывания.