Горчичный маринад для кабачков, цукини и патиссонов: рецепт вкусной заготовки на зиму

Наталья Граковская
Читати українською
Патиссоны в горчичном маринаде
Патиссоны в горчичном маринаде. Фото Скриншот YouTube

Маринад из двух видов горчицы придает овощам особый вкус

Вкус заготовленных на зиму овощей в первую очередь зависит от маринада. В этом рецепте используется горчичный маринад, который подходит для кабачков, патиссонов и цукини. Горчица двух видов придает овощам легкую остроту и насыщенный вкус. А главное — готовится все очень быстро и просто.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Екатерина Бобылева. Из указанного количества ингредиентов у вас получится две полулитровые и одна 750-граммовая баночка заготовки.

Ингредиенты:

  • Патиссон (1,5 кг)
  • Масло растительное – 100 мл
  • Яблочный уксус – 100 мл
  • Вода – 100 мл
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 1 ст. л.
  • Медовая горчица – 30 г
  • Дижонская горчица – 30 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Острый перец чили – 1 шт.
  • Смесь перцев (включая душитсый) – 0,5 ч. л.

Как приготовить

  1. Нарежьте патиссоны брусочками и высыпьте их в кастрюлю.
  2. Добавьте к патиссонам острый перец чили и пропущенный через пресс чеснок.
  3. Также добавьте яблочный уксус, воду, масло, сахар, соль, смесь перцев, медовую и дижонскую горчицу.
  4. Смешайте все ингредиенты в кастрюле, чтобы сахар и соль слегка распределились.
  5. Поставьте кастрюлю на огонь. Когда услышите "шкварчание" (это будет означать, что овощи пустили сок), варите еще 15 минут, периодически помешивая. Патиссоны должны стать мягкими, но остаться хрустящими.
  6. Подготовьте баночки (простерилизуйте их, а крышки прокипятите).
  7. Горячие патиссоны плотно разложите по стерилизованным баночкам. Долейте в баночки сок, который остался в кастрюле. Плотно закрутите крышками и оставьте до полного остывания.
