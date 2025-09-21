Горчичный маринад для кабачков, цукини и патиссонов: рецепт вкусной заготовки на зиму

Маринад из двух видов горчицы придает овощам особый вкус

Вкус заготовленных на зиму овощей в первую очередь зависит от маринада. В этом рецепте используется горчичный маринад, который подходит для кабачков, патиссонов и цукини. Горчица двух видов придает овощам легкую остроту и насыщенный вкус. А главное — готовится все очень быстро и просто.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарная блогерша Екатерина Бобылева. Из указанного количества ингредиентов у вас получится две полулитровые и одна 750-граммовая баночка заготовки.

Ингредиенты:

Патиссон (1,5 кг)

Масло растительное – 100 мл

Яблочный уксус – 100 мл

Вода – 100 мл

Сахар – 100 г

Соль – 1 ст. л.

Медовая горчица – 30 г

Дижонская горчица – 30 г

Чеснок – 3 зубчика

Острый перец чили – 1 шт.

Смесь перцев (включая душитсый) – 0,5 ч. л.

Как приготовить