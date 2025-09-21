Гірчичний маринад для кабачків, цукіні на патисонів: рецепт смачної заготівлі на зиму
Маринад з двох видів гірчиці надає овочам особливого смаку
Смак заготовлених на зиму овочів у першу чергу залежить від маринаду. У цьому рецепті використовується гірчичний маринад, який підходить для кабачків, патисонів та цукіні. Гірчиця двох видів додає овочам легкої гостроти й насиченого смаку. А головне — готується все дуже швидко та просто.
Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Бобилєва. З вказаної кількості інгредієнтів у вас вийде дві півлітрові та одна 750-грамова баночка заготівлі.
Інгредієнти:
- Патисони (1,5 кг)
- Олія – 100 мл
- Яблучний оцет – 100 мл
- Вода – 100 мл
- Цукор – 100 г
- Сіль – 1 ст. л.
- Медова гірчиця – 30 г
- Діжонська гірчиця – 30 г
- Часник – 3 зубчики
- Гострий перець чилі – 1 шт.
- Суміш перців (включаючи духмяний) – 0,5 ч. л.
Як приготувати
- Наріжте патисони брусочками та висипте їх в каструлю.
- Додайте до патисонів гострий перець чилі та пропущений через прес часник.
- Також додайте яблучний оцет, воду, олію, цукор, сіль, суміш перців, медову та діжонську гірчицю.
- Змішайте всі інгредієнти в каструлі, щоб цукор і сіль злегка розподілилися.
- Поставте каструлю на вогонь. Коли почуєте "шкварчання" (це означатиме, що овочі пустили сік), варіть ще 15 хвилин, періодично помішуючи. Патисони мають стати м'якими, але залишитися хрумкими.
- Підготуйте баночки (простерилізуйте їх, а кришки прокип'ятіть).
- Гарячі патисони щільно розкладіть по стерилізованих баночках. Долийте в баночки сік, який залишився в каструлі. Щільно закрутіть кришками та залиште до повного охолодження.