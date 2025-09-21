Рус

Гірчичний маринад для кабачків, цукіні на патисонів: рецепт смачної заготівлі на зиму

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Патисони у гірчичному маринаді
Патисони у гірчичному маринаді. Фото Скріншот YouTube

Маринад з двох видів гірчиці надає овочам особливого смаку

Смак заготовлених на зиму овочів у першу чергу залежить від маринаду. У цьому рецепті використовується гірчичний маринад, який підходить для кабачків, патисонів та цукіні. Гірчиця двох видів додає овочам легкої гостроти й насиченого смаку. А головне — готується все дуже швидко та просто.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Бобилєва. З вказаної кількості інгредієнтів у вас вийде дві півлітрові та одна 750-грамова баночка заготівлі.

Інгредієнти:

  • Патисони (1,5 кг)
  • Олія – 100 мл
  • Яблучний оцет – 100 мл
  • Вода – 100 мл
  • Цукор – 100 г
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Медова гірчиця – 30 г
  • Діжонська гірчиця – 30 г
  • Часник – 3 зубчики
  • Гострий перець чилі – 1 шт.
  • Суміш перців (включаючи духмяний) – 0,5 ч. л.

Як приготувати

  1. Наріжте патисони брусочками та висипте їх в каструлю.
  2. Додайте до патисонів гострий перець чилі та пропущений через прес часник.
  3. Також додайте яблучний оцет, воду, олію, цукор, сіль, суміш перців, медову та діжонську гірчицю.
  4. Змішайте всі інгредієнти в каструлі, щоб цукор і сіль злегка розподілилися.
  5. Поставте каструлю на вогонь. Коли почуєте "шкварчання" (це означатиме, що овочі пустили сік), варіть ще 15 хвилин, періодично помішуючи. Патисони мають стати м'якими, але залишитися хрумкими.
  6. Підготуйте баночки (простерилізуйте їх, а кришки прокип'ятіть).
  7. Гарячі патисони щільно розкладіть по стерилізованих баночках. Долийте в баночки сік, який залишився в каструлі. Щільно закрутіть кришками та залиште до повного охолодження.
Теги:
#Кабачки #Рецепти #Маринад #Консервація