Гірчичний маринад для кабачків, цукіні на патисонів: рецепт смачної заготівлі на зиму

Маринад з двох видів гірчиці надає овочам особливого смаку

Смак заготовлених на зиму овочів у першу чергу залежить від маринаду. У цьому рецепті використовується гірчичний маринад, який підходить для кабачків, патисонів та цукіні. Гірчиця двох видів додає овочам легкої гостроти й насиченого смаку. А головне — готується все дуже швидко та просто.

Рецептом на своєму YouTube-каналі поділилася кулінарна блогерка Катерина Бобилєва. З вказаної кількості інгредієнтів у вас вийде дві півлітрові та одна 750-грамова баночка заготівлі.

Інгредієнти:

Патисони (1,5 кг)

Олія – 100 мл

Яблучний оцет – 100 мл

Вода – 100 мл

Цукор – 100 г

Сіль – 1 ст. л.

Медова гірчиця – 30 г

Діжонська гірчиця – 30 г

Часник – 3 зубчики

Гострий перець чилі – 1 шт.

Суміш перців (включаючи духмяний) – 0,5 ч. л.

Як приготувати