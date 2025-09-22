Идеально к фри, мясу и греночкам: как приготовить джем из зеленых помидоров и виски (видео)

Понравится близким и гостям

Зеленые помидоры – это овощи, которые еще не поспели, но уже имеют насыщенный вкус и плотную структуру. Со зрелых томатов готовят разнообразные блюда, в частности, маринованные помидоры по-грузински, ведь они прекрасно сочетаются со специями и ароматами.

Но сегодня мы предлагаем особый вариант – варенье из зеленых помидоров из виски, которое станет оригинальной домашней заготовкой и необычным соусом к мясу или десертам. Этот рецепт сочетает кислинку зеленых помидоров, сладость сахара и легкую нотку для яркого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olenka010488".

Как приготовить джем из зеленых помидоров и виски

Ингредиенты:

зеленый помидор – 8 кг;

сахар – 3,5 кг;

уксус винный – 18 ч. л.;

соль – 10 ч. л.;

виски – 0,7 л;

лимон – 9 шт.;

Способ приготовления: