Идеально к фри, мясу и греночкам: как приготовить джем из зеленых помидоров и виски (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Понравится близким и гостям
Зеленые помидоры – это овощи, которые еще не поспели, но уже имеют насыщенный вкус и плотную структуру. Со зрелых томатов готовят разнообразные блюда, в частности, маринованные помидоры по-грузински, ведь они прекрасно сочетаются со специями и ароматами.
Но сегодня мы предлагаем особый вариант – варенье из зеленых помидоров из виски, которое станет оригинальной домашней заготовкой и необычным соусом к мясу или десертам. Этот рецепт сочетает кислинку зеленых помидоров, сладость сахара и легкую нотку для яркого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olenka010488".
Как приготовить джем из зеленых помидоров и виски
Ингредиенты:
- зеленый помидор – 8 кг;
- сахар – 3,5 кг;
- уксус винный – 18 ч. л.;
- соль – 10 ч. л.;
- виски – 0,7 л;
- лимон – 9 шт.;
Способ приготовления:
- Нарезать кубики помидоры.
- Цедру лимонов порезать маленькой соломкой и отварить 5 минут раздельно.
- Помидоры высыпать в кастрюлю, добавить сахар, соль, уксус и цедру, перемешать.
- Влить первую часть виски (0,5л) и варить, постоянно перемешивая, чтобы не подгорело.
- За 20 минут до готовности добавить оставшиеся виски (200 мл) и варить еще до готовности (1,5–2 часа).
- Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам, закрыть крышками.