Идеально к фри, мясу и греночкам: как приготовить джем из зеленых помидоров и виски (видео)

Мария Швец
Вкусная и необычная заготовка, которая всех удивит
Вкусная и необычная заготовка, которая всех удивит. Фото instagram.com

Понравится близким и гостям

Зеленые помидоры – это овощи, которые еще не поспели, но уже имеют насыщенный вкус и плотную структуру. Со зрелых томатов готовят разнообразные блюда, в частности, маринованные помидоры по-грузински, ведь они прекрасно сочетаются со специями и ароматами.

Но сегодня мы предлагаем особый вариант – варенье из зеленых помидоров из виски, которое станет оригинальной домашней заготовкой и необычным соусом к мясу или десертам. Этот рецепт сочетает кислинку зеленых помидоров, сладость сахара и легкую нотку для яркого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "olenka010488".

Как приготовить джем из зеленых помидоров и виски

Ингредиенты:

  • зеленый помидор – 8 кг;
  • сахар – 3,5 кг;
  • уксус винный – 18 ч. л.;
  • соль – 10 ч. л.;
  • виски – 0,7 л;
  • лимон – 9 шт.;

Способ приготовления:

  1. Нарезать кубики помидоры.
  2. Цедру лимонов порезать маленькой соломкой и отварить 5 минут раздельно.
  3. Помидоры высыпать в кастрюлю, добавить сахар, соль, уксус и цедру, перемешать.
  4. Влить первую часть виски (0,5л) и варить, постоянно перемешивая, чтобы не подгорело.
  5. За 20 минут до готовности добавить оставшиеся виски (200 мл) и варить еще до готовности (1,5–2 часа).
  6. Разлить горячее варенье по стерилизованным банкам, закрыть крышками.
#Зеленые помидоры #Джем #Готовим дома