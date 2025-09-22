Ідеально до фрі, м’яса та гріночок: як приготувати джем із зелених помідорів та віскі (відео)

Сподобається близьким і гостям

Зелені помідори — це овочі, які ще не досягли повної стиглості, але вже мають насичений смак і щільну структуру. Зі стиглих томатів готують різноманітні страви, зокрема мариновані помідори по-грузинськи, адже вони чудово поєднуються зі спеціями та ароматами.

Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — варення із зелених помідорів з віскі, яке стане оригінальною домашньою заготівлею та незвичним соусом до м’яса або десертів. Цей рецепт поєднує кислинку зелених помідорів, солодкість цукру та легку нотку алкоголю для яскравого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olenka010488".

Як приготувати джем із зелених помідорів та віскі

Інгредієнти:

зелений помідор – 8 кг;

цукор – 3,5 кг;

оцет винний – 18 ч. л.;

сіль – 10 ч. л.;

віскі – 0,7 л;

лимон – 9 шт.;

Спосіб приготування: