Ідеально до фрі, м’яса та гріночок: як приготувати джем із зелених помідорів та віскі (відео)
Сподобається близьким і гостям
Зелені помідори — це овочі, які ще не досягли повної стиглості, але вже мають насичений смак і щільну структуру. Зі стиглих томатів готують різноманітні страви, зокрема мариновані помідори по-грузинськи, адже вони чудово поєднуються зі спеціями та ароматами.
Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — варення із зелених помідорів з віскі, яке стане оригінальною домашньою заготівлею та незвичним соусом до м’яса або десертів. Цей рецепт поєднує кислинку зелених помідорів, солодкість цукру та легку нотку алкоголю для яскравого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olenka010488".
Як приготувати джем із зелених помідорів та віскі
Інгредієнти:
- зелений помідор – 8 кг;
- цукор – 3,5 кг;
- оцет винний – 18 ч. л.;
- сіль – 10 ч. л.;
- віскі – 0,7 л;
- лимон – 9 шт.;
Спосіб приготування:
- Нарізати помідори кубиками.
- Цедру лимонів нарізати дрібною соломкою та відварити 5 хвилин окремо.
- Помідори висипати у велику каструлю, додати цукор, сіль, оцет та цедру, перемішати.
- Влити першу частину віскі (0,5 л) і варити, постійно перемішуючи, щоб не підгоріло.
- За 20 хвилин до готовності додати решту віскі (200 мл) і варити ще до готовності (1,5–2 години).
- Розлити гаряче варення по стерилізованих банках, закрити кришками.