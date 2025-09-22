Рус

Ідеально до фрі, м’яса та гріночок: як приготувати джем із зелених помідорів та віскі (відео)

Марія Швець
Смачна та незвичайна заготівля, яка всіх здивує
Смачна та незвичайна заготівля, яка всіх здивує. Фото instagram.com

Сподобається близьким і гостям

Зелені помідори — це овочі, які ще не досягли повної стиглості, але вже мають насичений смак і щільну структуру. Зі стиглих томатів готують різноманітні страви, зокрема мариновані помідори по-грузинськи, адже вони чудово поєднуються зі спеціями та ароматами.

Але сьогодні ми пропонуємо особливий варіант — варення із зелених помідорів з віскі, яке стане оригінальною домашньою заготівлею та незвичним соусом до м’яса або десертів. Цей рецепт поєднує кислинку зелених помідорів, солодкість цукру та легку нотку алкоголю для яскравого смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olenka010488".

Як приготувати джем із зелених помідорів та віскі

Інгредієнти:

  • зелений помідор – 8 кг;
  • цукор – 3,5 кг;
  • оцет винний – 18 ч. л.;
  • сіль – 10 ч. л.;
  • віскі – 0,7 л;
  • лимон – 9 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Нарізати помідори кубиками.
  2. Цедру лимонів нарізати дрібною соломкою та відварити 5 хвилин окремо.
  3. Помідори висипати у велику каструлю, додати цукор, сіль, оцет та цедру, перемішати.
  4. Влити першу частину віскі (0,5 л) і варити, постійно перемішуючи, щоб не підгоріло.
  5. За 20 хвилин до готовності додати решту віскі (200 мл) і варити ще до готовності (1,5–2 години).
  6. Розлити гаряче варення по стерилізованих банках, закрити кришками.
